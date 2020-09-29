Королева Летиция блеснула в прошлогоднем платье с интригующим разрезом
Фото: Globallook
Летиция блеснула в эффектном твидовом платье в клетку со скромным верхом и рукавами 3/4. Лаконичность фасона компенсирует затейливый крой юбки: декор из крупных воланов и интригующий разрез подчеркивают стройную фигуру и бесконечные ноги Ее Величества. Разбавить деловой стиль супруга испанского короля взялась с помощью брутального пояса из грубой кожи, классического клатча-конверта и лодочках с тиснением под кожу рептилии.
Фото: Globallook
В этом наряде королева уже выходила в свет в 2018 году, когда отправилась на открытие выставки в музей Прадо вместе с супругом. Для мероприятия она дополнила аутфит строгим пальто кремового цвета и акцентировала look дерзкими лодочками цвета граната. Тогда же образ Летиции не дополнял и главный аксессуар 2020-го года — защитная маска, без которой монаршая чета практически не появляется на публике.
Ранее мы рассказывали о секретных приемах стиля испанской королевы, которые стоит взять на вооружение. А три самых эффектных образа мы рискнули повторить — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!