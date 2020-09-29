Королева Летиция блеснула в прошлогоднем платье с интригующим разрезом

Ранее мы рассказывали о секретных приемах стиля испанской королевы, которые стоит взять на вооружение. А три самых эффектных образа мы рискнули повторить — подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa

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