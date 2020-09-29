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Королева Летиция блеснула в прошлогоднем платье с интригующим разрезом

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Королева Летиция вышла в свет в платье с интригующим разрезом

Фото: Globallook

Королева Летиция всегда делает ставку на элегантность и никогда не проигрывает. Очередной безупречный выход 48-летняя монаршая особа показала, отправившись на встречу в Мадриде, а заодно похвасталась стройной фигурой.

Летиция блеснула в эффектном твидовом платье в клетку со скромным верхом и рукавами 3/4. Лаконичность фасона компенсирует затейливый крой юбки: декор из крупных воланов и интригующий разрез подчеркивают стройную фигуру и бесконечные ноги Ее Величества. Разбавить деловой стиль супруга испанского короля взялась с помощью брутального пояса из грубой кожи, классического клатча-конверта и лодочках с тиснением под кожу рептилии.

Королева Летиция на открытии выставки в музее Прадо в 2018 году

Фото: Globallook

В этом наряде королева уже выходила в свет в 2018 году, когда отправилась на открытие выставки в музей Прадо вместе с супругом. Для мероприятия она дополнила аутфит строгим пальто кремового цвета и акцентировала look дерзкими лодочками цвета граната. Тогда же образ Летиции не дополнял и главный аксессуар 2020-го года — защитная маска, без которой монаршая чета практически не появляется на публике.

Ранее мы рассказывали о секретных приемах стиля испанской королевы, которые стоит взять на вооружение. А три самых эффектных образа мы рискнули повторить — подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa

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