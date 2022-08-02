Мода Вчера в 19:31 1 мин. a A

Королева Испании похвасталась загорелыми бицепсами в шелковом топе

Чета испанских монархов наконец-то смогла выдохнуть: после череды важных встреч и официальных приемов представители королевской семьи отправились в отпуск. Отдыхать по традиции решили на Майорке. Ее Величество и подросшие дочери приковали к себе тысячи взглядов — рассказываем, что они прихватили с собой в багаж!