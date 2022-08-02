Королева Испании похвасталась загорелыми бицепсами в шелковом топе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Королева Летиция похвасталась эффектными загорелыми бицепсами в шелковом топе цвета изумруда. Дополнила акцентную деталь струящаяся миди-юбка Pablo Erroz с принтом, будто нанесенным карандашом. Завершили образ открытые эспадрильи Espardenyes Torres — классический выбор первых леди жарким летом, а также плетеная сумка-ведро Whittelily. Финальные штрихи — лаконичные бриллиантовые серьги Gold&Roses.
Принцессы Леонор и София предпочли легкие хлопковые мини-платья пастельных оттенков, которые замиксовали с эспадрильями на танкетке.
Фото: Globallook
Ранее результатами регулярных тренировок хвасталась Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская отправилась на регату в Плимут, и перед тем, как надеть гидрокостюм, восхитила поклонников дефиле в коротких шортах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook