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Мода
Вчера в 19:31
1 мин.

Королева Испании похвасталась загорелыми бицепсами в шелковом топе

Чета испанских монархов наконец-то смогла выдохнуть: после череды важных встреч и официальных приемов представители королевской семьи отправились в отпуск. Отдыхать по традиции решили на Майорке. Ее Величество и подросшие дочери приковали к себе тысячи взглядов — рассказываем, что они прихватили с собой в багаж!
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

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Королева Летиция похвасталась эффектными загорелыми бицепсами в шелковом топе цвета изумруда. Дополнила акцентную деталь струящаяся миди-юбка Pablo Erroz с принтом, будто нанесенным карандашом. Завершили образ открытые эспадрильи Espardenyes Torres — классический выбор первых леди жарким летом, а также плетеная сумка-ведро Whittelily. Финальные штрихи — лаконичные бриллиантовые серьги Gold&Roses.

Принцессы Леонор и София предпочли легкие хлопковые мини-платья пастельных оттенков, которые замиксовали с эспадрильями на танкетке.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерьми

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерьми

Фото: Globallook

Ранее результатами регулярных тренировок хвасталась Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская отправилась на регату в Плимут, и перед тем, как надеть гидрокостюм, восхитила поклонников дефиле в коротких шортах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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