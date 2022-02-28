Королева Иордании появилась в рубашке с тайными символами: что они означают

На мероприятии Рания появилась в пышной миди-юбке цвета жгучего перца, добавила к ней пару персиковых лодочек на головокружительных шпильках и бланковую рубашку с объемными рукавами. Внимание привлекла вышивка в виде летящих друг за другом белых голубей, один из которых держит в клюве цветок розы.

В христианстве голубь имеет несколько толкований. Он символизирует мир, душу и благую весть. Несколько голубей — крепкая семья. В исламе голубь также символ мира и надежды. Роза ассоциируется в первую очередь с любовью. У мусульман этот цветок отождествляется с милосердием.