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Королева Иордании появилась в рубашке с тайными символами: что они означают

Король Иордании Абдалла II и королева Рания получили премию Шейха Заида в Абу-Даби. Награда была вручена монаршей семье в знак признания и взаимного уважения. Все взгляды вновь были прикованы к ее величеству, которая по праву заслуживает статус самых стильных королевских особ. В свете последних событий в мире Рания попыталась передать свое волнение и сопереживание посредством стиля. Впрочем, это давно практикует герцогиня Кейт Миддлтон, а броши главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной держат всех в напряжении.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Рания и король Абдалла II

Фото: Globallook

На мероприятии Рания появилась в пышной миди-юбке цвета жгучего перца, добавила к ней пару персиковых лодочек на головокружительных шпильках и бланковую рубашку с объемными рукавами. Внимание привлекла вышивка в виде летящих друг за другом белых голубей, один из которых держит в клюве цветок розы.

В христианстве голубь имеет несколько толкований. Он символизирует мир, душу и благую весть. Несколько голубей — крепкая семья. В исламе голубь также символ мира и надежды. Роза ассоциируется в первую очередь с любовью. У мусульман этот цветок отождествляется с милосердием.

Королева Рания

Globallook

Королева Рания

Globallook

Голубь с оливковой ветвью украшал легендарное платье Леди Гаги на инаугурации Джо Байдена. Говорят, что и сама супруга президента прячет в своих образах тайные посылы. 7 нарядов первой леди Джилл Байден, которые несли в себе негласные смыслы, ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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