Королева Иордании появилась в рубашке с тайными символами: что они означают
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
На мероприятии Рания появилась в пышной миди-юбке цвета жгучего перца, добавила к ней пару персиковых лодочек на головокружительных шпильках и бланковую рубашку с объемными рукавами. Внимание привлекла вышивка в виде летящих друг за другом белых голубей, один из которых держит в клюве цветок розы.
В христианстве голубь имеет несколько толкований. Он символизирует мир, душу и благую весть. Несколько голубей — крепкая семья. В исламе голубь также символ мира и надежды. Роза ассоциируется в первую очередь с любовью. У мусульман этот цветок отождествляется с милосердием.
Globallook
Globallook
Голубь с оливковой ветвью украшал легендарное платье Леди Гаги на инаугурации Джо Байдена. Говорят, что и сама супруга президента прячет в своих образах тайные посылы. 7 нарядов первой леди Джилл Байден, которые несли в себе негласные смыслы, ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook