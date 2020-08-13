Длина мини и открытые плечи: Проскурякова и Захарова устроили битву «огненных» нарядов
Фото: Instagram @uliaveronika
Елена Захарова дразнит поклонников яркими фотографиями с отдыха в Крыму, хвастаясь стройной фигурой и свежим загаром. 44-летняя актриса показала, что алый цвет пламени ей определенно к лицу. Звезда кино позирует в расслабленном образе, выстроенном вокруг свободного комбинезона с ажурными деталями. Одно можно сказать точно: ноги Захаровой в коротких шортах выглядят безупречно, что заметили и поклонники. «Как же вы, Леночка, красивы!», «Фигурка — огонь!», «Леночка прекрасна! Оператора кидало в жар», «Вы прямо девочка-девочка» — пишут в комментариях.
11 августа Юлия Проскурякова отметила свое 38-летие, выбрав для семейного вечера весьма соблазнительный наряд. На серии снимков в Instagram cупруга Игоря Николаева флиртует с поклонниками, демонстрируя шикарную фигуру в облегающем мини-платье цвета острого перца. Эффект «вау» поддержали классические белые лодочки на шпильках. Как прошел День рождения артистки — читайте на Passion.ru.
Кто, на ваш взгляд, в наряде цвета огня смотрится ярче?
Фото: Instagram @uliaveronika / @lenazaharova57
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