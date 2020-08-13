Длина мини и открытые плечи: Проскурякова и Захарова устроили битву «огненных» нарядов

Елена Захарова дразнит поклонников яркими фотографиями с отдыха в Крыму, хвастаясь стройной фигурой и свежим загаром. 44-летняя актриса показала, что алый цвет пламени ей определенно к лицу. Звезда кино позирует в расслабленном образе, выстроенном вокруг свободного комбинезона с ажурными деталями. Одно можно сказать точно: ноги Захаровой в коротких шортах выглядят безупречно, что заметили и поклонники. «Как же вы, Леночка, красивы!», «Фигурка — огонь!», «Леночка прекрасна! Оператора кидало в жар», «Вы прямо девочка-девочка» — пишут в комментариях.