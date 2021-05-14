Комбез Dior и пинетки за 21 000 рублей: что в гардеробе будущего сына Перминовой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
После роскошного baby shower, гардероб будущего сына Перминовой значительно пополнился. Главными трофеями стали новинки из детской коллекции Dior. Ползунки цвета облаков, усыпанные маленькими звездами, а к ним — крошечная шапочка в тон. Стоит такой забавный комплект немало — 26 000 рублей. А для прогулок — супертредновый костюм небесного оттенка в технике тай-дай. Первая обувь малыша тоже будет дизайнерской — миниатюрные пинетки из кожи ягненка с узором Canage за 21 000 рублей.
Фото: Instagram @lenaperminova
Не так давно мы рассказывали, как одеваются взрослые дочери знаменитых отцов. В главных ролях — Лили-Роуз Депп, Румер Уиллис, Дева Кассель и другие наследницы звезд большого экрана. Подробнее о новых законодательницах моды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
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