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Комбез Dior и пинетки за 21 000 рублей: что в гардеробе будущего сына Перминовой

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

После окончания любой праздничной вечеринки приходит долгожданное время распаковки подарков. Так и Елена Перминова похвасталась своим поклонникам презентами для будущего наследника. А мы выяснили, сколько стоит гардероб малыша, появления которого так ждет модель.

После роскошного baby shower, гардероб будущего сына Перминовой значительно пополнился. Главными трофеями стали новинки из детской коллекции Dior. Ползунки цвета облаков, усыпанные маленькими звездами, а к ним — крошечная шапочка в тон. Стоит такой забавный комплект немало — 26 000 рублей. А для прогулок — супертредновый костюм небесного оттенка в технике тай-дай. Первая обувь малыша тоже будет дизайнерской — миниатюрные пинетки из кожи ягненка с узором Canage за 21 000 рублей.

Фото: Instagram @lenaperminova

Не так давно мы рассказывали, как одеваются взрослые дочери знаменитых отцов. В главных ролях — Лили-Роуз Депп, Румер Уиллис, Дева Кассель и другие наследницы звезд большого экрана. Подробнее о новых законодательницах моды читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @lenaperminova

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