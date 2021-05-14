Комбез Dior и пинетки за 21 000 рублей: что в гардеробе будущего сына Перминовой

После роскошного baby shower, гардероб будущего сына Перминовой значительно пополнился. Главными трофеями стали новинки из детской коллекции Dior. Ползунки цвета облаков, усыпанные маленькими звездами, а к ним — крошечная шапочка в тон. Стоит такой забавный комплект немало — 26 000 рублей. А для прогулок — супертредновый костюм небесного оттенка в технике тай-дай. Первая обувь малыша тоже будет дизайнерской — миниатюрные пинетки из кожи ягненка с узором Canage за 21 000 рублей.