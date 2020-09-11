Климова в «шляпе пчеловода» и коротком летнем комбинезоне восхитила Сеть: «Спортсменка, комсомолка, красавица»

«Прелестны и Вы и сумочка», «В Вас столько женской энергии, столько нежности и чувственности!!! Стройна, хороша и молода», «Нам больше шляпа пчеловода нравится. Ваш арабеск прекрасен», «Где такую панаму найти???», «Шляпа вообще огонь!!!», «Какой суперский комбез!!! А вы в нем еще круче», «Прикольный костюм... и шляпа как ночник в спальне и вместо головы лампочка», «Пакет на голову приземлился», «Супер, девочка, умничка, красавица, легкая воздушная», «Добрая, красивая, легкая, просто ангел», «А что на голове?!!», «Панама наоборот крутая. Завершенность образа», «Шляпка и ножки хороши», «Безупречно красивая», «Спортсменка, комсомолка и просто красавица», - обсуждают подписчики блога звезды.