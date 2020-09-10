«Как мешок»: фанаты раскритиковали неудачный купальник и тату Екатерины Климовой
Фото: Starface
Екатерина Климова — актриса, избалованная заслуженными комплиментами поклонников. В 42 года многодетная мать выглядит гораздо моложе своего возраста и обладает идеальной фигурой. Критику в свой адрес красавица слышит крайне редко.
Но на отдыхе в Турции актриса попала, по мнению подписчиков, в модный просак и нарвалась на критику. Екатерина опубликовала видео, где позировала в лаконичном сплошном купальнике цвета капучино. Но поклонники ее выбор не оценили, отметив, что купальник ей не по размеру, да и вообще выглядит нелепо.
Многие также удивились, что у актрисы есть татуировка на все бедро. «Плохой бесцветный купальник!», «Бабушки купальник?», «Что за купальник? Великоват», «Тату????», «Непонятно, то ли целлюлит, то ли татуировка...», «Купальник, как мешок, а сама прелесть», «Купальник явно погулял», — посыпалась критика подписчиков.
Фото: www.instagram.com/klimovagram/
Однако некоторые все же отметили, что Екатерина Климова хороша в любом образе.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!