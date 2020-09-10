«Как мешок»: фанаты раскритиковали неудачный купальник и тату Екатерины Климовой

Екатерина Климова — актриса, избалованная заслуженными комплиментами поклонников. В 42 года многодетная мать выглядит гораздо моложе своего возраста и обладает идеальной фигурой. Критику в свой адрес красавица слышит крайне редко.

Но на отдыхе в Турции актриса попала, по мнению подписчиков, в модный просак и нарвалась на критику. Екатерина опубликовала видео, где позировала в лаконичном сплошном купальнике цвета капучино. Но поклонники ее выбор не оценили, отметив, что купальник ей не по размеру, да и вообще выглядит нелепо.