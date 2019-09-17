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Клетчатый блейзер и массивные кроссовки: Валерия показала, как совместить элегантность и спорт-шик в одном образе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Валерия умело миксует элегантность и спорт-шик в повседневных аутфитах. Фаворитами певицы остаются массивные кроссовки, которые она смело рифмует с классическими блейзерами, платьями и даже брючными костюмами.

Валерия опубликовала случайный снимок, на котором она завязывает шнурки. «Когда хорошую фотографию помешал сделать развязавшийся шнурок. Каждый раз, когда приходится это делать, мысленно благодарю йогу за развитие баланса – наклоняться вниз необязательно» – комментирует звезда. На ней – приталенный блейзер с актуальным клетчатым принтом «принц Уэльский», надетый поверх базовой белой футболки. К аутфиту певица добавила широкие черные брюки, сумку из лакированной кожи со «змеиной» фактурой. Гармоничным его завершением стали очки с розовыми линзами, кепи и белые кроссовки на тракторной подошве.

Ранее мы писали о модных приемах Валерии. О том, как звезда носит кроссовки с брючными костюмами, миксует конфетные оттенки со строгими формами читайте здесь!

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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