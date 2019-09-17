Клетчатый блейзер и массивные кроссовки: Валерия показала, как совместить элегантность и спорт-шик в одном образе

Ранее мы писали о модных приемах Валерии. О том, как звезда носит кроссовки с брючными костюмами, миксует конфетные оттенки со строгими формами читайте здесь!

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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