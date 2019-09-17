Клетчатый блейзер и массивные кроссовки: Валерия показала, как совместить элегантность и спорт-шик в одном образе

Валерия опубликовала случайный снимок, на котором она завязывает шнурки. «Когда хорошую фотографию помешал сделать развязавшийся шнурок. Каждый раз, когда приходится это делать, мысленно благодарю йогу за развитие баланса – наклоняться вниз необязательно» – комментирует звезда. На ней – приталенный блейзер с актуальным клетчатым принтом «принц Уэльский», надетый поверх базовой белой футболки. К аутфиту певица добавила широкие черные брюки, сумку из лакированной кожи со «змеиной» фактурой. Гармоничным его завершением стали очки с розовыми линзами, кепи и белые кроссовки на тракторной подошве.
Ранее мы писали о модных приемах Валерии. О том, как звезда носит кроссовки с брючными костюмами, миксует конфетные оттенки со строгими формами читайте здесь!
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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