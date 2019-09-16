Классика в оттенках Барби: Валерия показала, как применять цвет и многослойность в осенних образах

«Красивые цвета, вам идут! Но на каблучке было бы наряднее, чем в кроссовках», «И кроссовки…ужасная мода, ну не понимаю», «Пошла жуткая мода — кроссовки под платье или под такой красивый костюм. Но смотрится жутко. Каблук может быть разным, и это изящнее, чем кроссовки!» — пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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