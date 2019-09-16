Классика в оттенках Барби: Валерия показала, как применять цвет и многослойность в осенних образах

«Ну вот и закончилось лето, но буду продолжать раскрашивать жизнь цветными красками сама» — комментирует Валерия. Звезда утеплилась стильно, отдав предпочтение многослойности. На ней — элегантный костюм с брюками-клеш и двубортным блейзером в оттенке клубничного крема. Модную двойку певица зарифмовала со строгой рубашкой в оксфордскую полоску, небесно-голубым пальто фасона «кокон» и сумкой со «змеиной» фактурой. Обуви на каблуке в повседневном образе Валерия предпочла массивные белые кроссовки, которые стали предметом споров среди фолловеров.
«Красивые цвета, вам идут! Но на каблучке было бы наряднее, чем в кроссовках», «И кроссовки…ужасная мода, ну не понимаю», «Пошла жуткая мода — кроссовки под платье или под такой красивый костюм. Но смотрится жутко. Каблук может быть разным, и это изящнее, чем кроссовки!» — пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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