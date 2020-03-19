Клаудия Шиффер показала, как стильно одеваться в период домашней самоизоляции

У Клаудии Шиффер действительно есть чему поучиться по части стиля: звезда мастерски миксует casual, детали в духе вестерн и богемный шик. О том, как повторить образы супермодели, рассказал Passion.ru.

Фото: Instagram

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