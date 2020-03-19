Клаудия Шиффер показала, как стильно одеваться в период домашней самоизоляции
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Клаудия Шиффер знает о бохо-стиле и фолк-мотивах абсолютно все, и часто доказывает это своими аутфитами. В одной из последних публикаций в Instagram 49-летняя супермодель показала пример стильного домашнего образа.
Шиффер позирует в интерьере своей спальни, перебирая нарды. Сыграть выигрышную партию с ней взялся total look от итальянского модного Дома Etro. Клаудия надела белоснежное платье из полупрозрачного фактурного материала с оборками и объемными рукавами. Романтичный наряд в духе шекспировских героинь модель зарифмовала с укороченным жилетом со знаковыми для бренда этническими мотивами.
У Клаудии Шиффер действительно есть чему поучиться по части стиля: звезда мастерски миксует casual, детали в духе вестерн и богемный шик. О том, как повторить образы супермодели, рассказал Passion.ru.
Фото: Instagram
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