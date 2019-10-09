Расслабленный casual и конфетный розовый: Валерия показала, как добавить цвет в повседневный образ

Подписчикам яркий образ звезды пришелся по душе. «Какое у вас нежно-зефирное утро!», «Вы очень красивая, оставайтесь такой же», «Нежная красавица», «Доброе утро, Валерия! Вам очень идет эта стрижка!», «Красотка» – пишут в комментариях. Валерия нередко использует розовый цвет в своих аутфитах. О том, как звезда носит оттенки Барби, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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