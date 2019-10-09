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Расслабленный casual и конфетный розовый: Валерия показала, как добавить цвет в повседневный образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Валерия продолжает удивлять фолловеров яркими образами, и это у нее отлично получается. 51-летняя певица предпочитает выглядеть ярко всегда, даже во время перелетов и плотного концертного графика.

«Доброе утро, друзья!» – обратилась Валерия к подписчикам. В своем Instagram звезда поделилась радостным фото, сделанным на борту самолета. Даже в рабочем ритме певица не забывает о яркой цветовой гамме и сезонных тенденциях. Для утреннего рейса Валерия выбрала удлиненный блейзер в конфетно-розовом оттенке – одном из главных трендов осени. Стильная деталь поставила акцент в классическом casual-образе на основе бланковой футболки и свободных джинсов. Завершением расслабленного аутфита стала элегантная небесно-голубая сумка из лакированной кожи «под питона».

Подписчикам яркий образ звезды пришелся по душе. «Какое у вас нежно-зефирное утро!», «Вы очень красивая, оставайтесь такой же», «Нежная красавица», «Доброе утро, Валерия! Вам очень идет эта стрижка!», «Красотка» – пишут в комментариях. Валерия нередко использует розовый цвет в своих аутфитах. О том, как звезда носит оттенки Барби, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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