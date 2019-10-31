Кислотный тай-дай и тотальный oversize: Бондарчук показала молодежный образ в духе «подружки скейтера»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В одном аутфите Бондарчук соединила сразу несколько остромодных приемов. Самый яркий из них – полихромный принт тай-дай, цитирующий тенденции бунтарских 60-х и удачно вписавшийся в гиперобъемную толстовку.
Молодежный look в стиле «подружки скейтера» звезда разбавила брутальной кожей и ботинками в духе вестерна. Облегающие кожаные брюки подчеркнули безупречную фигуру и бесконечные ноги, сыграв отличную партию с массивной обувью. Накинув на голову капюшон, Светлана дополнила образ затемненными очками – стильная защита от палящего средиземноморского солнца.
Расслабленный образ подчеркнул приверженность Бондарчук максимальной естественности и комфорту. Ранее мы рассказывали о серии «не глянцевых» фотографий, которые ведущая опубликовала в Сети – об этом читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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