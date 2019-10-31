Кислотный тай-дай и тотальный oversize: Бондарчук показала молодежный образ в духе «подружки скейтера»

Расслабленный образ подчеркнул приверженность Бондарчук максимальной естественности и комфорту. Ранее мы рассказывали о серии «не глянцевых» фотографий, которые ведущая опубликовала в Сети – об этом читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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