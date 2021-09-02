Кирстен Данст и невеста Роналду вышли в дерзких костюмах: кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
В последнем выходе Данст — ни единой лишней детали. Строгая классика — черная брючная двойка от Giorgio Armani, дополненная бланковой рубашкой. Вывести образ из офисного контекста помогли party shoes — босоножки цвета металлик, в которых Кирстен была на открытии.
Джорджина выбрала дерзкий костюм Ermanno Scervino на базе расклешенных брюк и объемного жакета, а ставку сделала на экстремально глубокое декольте. А чтобы его уж точно увидели все, модель акцентировала внимание колье с увесистыми бриллиантами. Голосуйте за самый стильный образ!
Фото: Globallook
Как прошло открытие 78-го Венецианского кинофестиваля и кто оказался в числе гостей — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews
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