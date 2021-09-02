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Кирстен Данст и невеста Роналду вышли в дерзких костюмах: кто круче

Второй день Венецианского кинофестиваля вновь собрал звездных гостей посмотреть премьеры и покрасоваться на красной дорожке. Внимание снова к Кирстен Данст: актриса запаслась жакетами в лучших традициях power dressing и преподала урок на тему того, как выглядеть элегантно и соблазнительно одновременно. На мероприятии у нее появилась конкурентка — невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес. А кому вы отдадите приз за самый эффектный образ?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кирстен Данст

Фото: Globallook

В последнем выходе Данст — ни единой лишней детали. Строгая классика — черная брючная двойка от Giorgio Armani, дополненная бланковой рубашкой. Вывести образ из офисного контекста помогли party shoes — босоножки цвета металлик, в которых Кирстен была на открытии.

Джорджина выбрала дерзкий костюм Ermanno Scervino на базе расклешенных брюк и объемного жакета, а ставку сделала на экстремально глубокое декольте. А чтобы его уж точно увидели все, модель акцентировала внимание колье с увесистыми бриллиантами. Голосуйте за самый стильный образ!

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Фото: Globallook

Как прошло открытие 78-го Венецианского кинофестиваля и кто оказался в числе гостей — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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