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Кирстен Данст и невеста Роналду вышли в дерзких костюмах: кто круче

Второй день Венецианского кинофестиваля вновь собрал звездных гостей посмотреть премьеры и покрасоваться на красной дорожке. Внимание снова к Кирстен Данст: актриса запаслась жакетами в лучших традициях power dressing и преподала урок на тему того, как выглядеть элегантно и соблазнительно одновременно. На мероприятии у нее появилась конкурентка — невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес. А кому вы отдадите приз за самый эффектный образ?