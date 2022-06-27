Киркоров пришел на показ Юдашкина в пижаме и с отцом, а Рудковская — в образе панк-принцессы

Бедрос и Филипп Киркоровы показали (и доказали), что страсть ко всему яркому — это семейное. Отец — в поблескивающем на солнце пиджаке и капитанской фуражке, сын — в пестрой пижаме, шлепанцах и с сумкой Givenchy. Не пропустила шоу и Яна Рудковская, которая выбрала образ панк-принцессы с платьем из коллекции 2019 года оскандалившегося в России бренда Chanel.

Среди гостей сияли и самые яркие (и крепкие) пары звездного олимпа Иосиф Пригожин и Валерия, Олег и Марина Газмановы, Анита и Сергей Цой. Поздравить модельера заглянули также певица Жасмин, Таисия Повалий, Ирина Винер, Наталья Ионова, Екатерина Стриженова и другие.

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