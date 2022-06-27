passion.ru
Мода
Вчера в 21:47
1 мин.

Киркоров пришел на показ Юдашкина в пижаме и с отцом, а Рудковская — в образе панк-принцессы

Московская неделя моды завершилась, и финальный аккорд в ней поставил Валентин Юдашкин. Показ состоялся на Парящем мосту столичного парка «Зарядье» и собрал большое количество звездных гостей — рекордное за все дни мероприятия.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бедрос и Филипп Киркоровы

Фото: Пресс-служба

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Бедрос и Филипп Киркоровы показали (и доказали), что страсть ко всему яркому — это семейное. Отец — в поблескивающем на солнце пиджаке и капитанской фуражке, сын — в пестрой пижаме, шлепанцах и с сумкой Givenchy. Не пропустила шоу и Яна Рудковская, которая выбрала образ панк-принцессы с платьем из коллекции 2019 года оскандалившегося в России бренда Chanel.

Среди гостей сияли и самые яркие (и крепкие) пары звездного олимпа Иосиф Пригожин и Валерия, Олег и Марина Газмановы, Анита и Сергей Цой. Поздравить модельера заглянули также певица Жасмин, Таисия Повалий, Ирина Винер, Наталья Ионова, Екатерина Стриженова и другие.

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Яна Рудковская

Пресс-служба

Марина Юдашкина и Жасмин

Пресс-служба

В марте 2022 года Валентин Юдашкин был отстранен от участия в парижской Неделе моды по решению президента Федерации моды Ральфа Толедано. Тем не менее кутюрье все же представил новую коллекцию в назначенный день, но в России. Как прошел онлайн-показ — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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