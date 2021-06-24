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Ким Кардашьян в платье, которое сведет с ума: где его купить

Ким Кардашьян продолжает дерзить: завидная невеста показала самое соблазнительное платье для летних вечеринок. В главных ролях — асимметрия, тонкий трикотаж и интригующий разрез сбоку. Мы подобрали пять моделей, которые помогут произвести вау-эффект в любой ситуации — сохраняйте в wish-лист!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Ким выбрала силуэтное макси-платье на одно плечо, которое подчеркнуло изгибы с самых выгодных ракурсов. Любительницы монохромных черных образов могут ликовать: в таком формате носить их комфортно и летом. Завершающий маневр — головокружительно высокие шпильки лаконичных босоножек от Manolo Blahnik в оттенке молочного шоколада.

Под прицелом Passion.ru — платья, которые претендуют на звание самых актуальных в этом сезоне. Правило первое — чем больше дерзких разрезов, соблазнительных вырезов, тем лучше. Затейливый крой гарантирует успех маленького черного платья как в комбинации с вечерней обувью, так и с удобными сабо.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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12 Storeez, 12 980 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

7 самых обсуждаемых образов Ким Кардашьян, которые взрывали Сеть последние два года, ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian

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