Ким Кардашьян в платье, которое сведет с ума: где его купить

Ким выбрала силуэтное макси-платье на одно плечо, которое подчеркнуло изгибы с самых выгодных ракурсов. Любительницы монохромных черных образов могут ликовать: в таком формате носить их комфортно и летом. Завершающий маневр — головокружительно высокие шпильки лаконичных босоножек от Manolo Blahnik в оттенке молочного шоколада.

Под прицелом Passion.ru — платья, которые претендуют на звание самых актуальных в этом сезоне. Правило первое — чем больше дерзких разрезов, соблазнительных вырезов, тем лучше. Затейливый крой гарантирует успех маленького черного платья как в комбинации с вечерней обувью, так и с удобными сабо.