Ким Кардашьян в платье, которое сведет с ума: где его купить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kimkardashian
Ким выбрала силуэтное макси-платье на одно плечо, которое подчеркнуло изгибы с самых выгодных ракурсов. Любительницы монохромных черных образов могут ликовать: в таком формате носить их комфортно и летом. Завершающий маневр — головокружительно высокие шпильки лаконичных босоножек от Manolo Blahnik в оттенке молочного шоколада.
Под прицелом Passion.ru — платья, которые претендуют на звание самых актуальных в этом сезоне. Правило первое — чем больше дерзких разрезов, соблазнительных вырезов, тем лучше. Затейливый крой гарантирует успех маленького черного платья как в комбинации с вечерней обувью, так и с удобными сабо.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
7 самых обсуждаемых образов Ким Кардашьян, которые взрывали Сеть последние два года, ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian
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