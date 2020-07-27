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Ким Кардашьян в образе Барби блеснула на фото с подросшими дочерьми

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Ким Кардашьян примерила яркий монолук и поделилась фото с подросшими дочерьми

Фото: Instagram @kimkardashian

Пока страсти вокруг ссоры с Канье Уэстом подогреваются новыми фактами, а пользователи Сети, затаив дыхание, ждут подробностей, Ким Кардашьян продолжает делиться эффектными образами. 39-летняя звезда реалити-шоу показала, как облачаться в самые провокационные цвета с головы до ног, а заодно — похвасталась подросшими красавицами-дочками.

На фото Кардашьян позирует вместе с 4-летней Сейнт и 7-летней Норт. Маленькие модницы не отстают от своей мамы. На старшей — принтованная футболка oversize, широкие брюки со змеиным принтом и массивные шлепанцы — стильное изобретение ее отца, Канье Уэста. Младшая одета в объемную джинсовку и свободные треники. Ким выбрала монохромный образ, в основе которого — насыщенный цвет фуксии. На ней — облегающий джемпер из фактурного трикотажа и брюки с этническим принтом, который повторяется и на сумке — узнаваемой модели бренда Hermès. Дополнен аутфит классическими лодочками в оттенке «серебристый металлик», а финальным штрихом образа Барби стал ярко-розовый цвет волос, собранных в высокий хвост.

Напоминаем, что недавно идеальный, на первый взгляд, брак Уэста и Кардашьян оказался на грани распада. Рэпер признался, что уже не первый год намеревается развестись с супругой из-за ее измены. К этому же решению пришла и Ким, ссылаясь на психические расстройства мужа. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @kimkardashian, Globallook

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