Ким Кардашьян в образе Барби блеснула на фото с подросшими дочерьми
Фото: Instagram @kimkardashian
На фото Кардашьян позирует вместе с 4-летней Сейнт и 7-летней Норт. Маленькие модницы не отстают от своей мамы. На старшей — принтованная футболка oversize, широкие брюки со змеиным принтом и массивные шлепанцы — стильное изобретение ее отца, Канье Уэста. Младшая одета в объемную джинсовку и свободные треники. Ким выбрала монохромный образ, в основе которого — насыщенный цвет фуксии. На ней — облегающий джемпер из фактурного трикотажа и брюки с этническим принтом, который повторяется и на сумке — узнаваемой модели бренда Hermès. Дополнен аутфит классическими лодочками в оттенке «серебристый металлик», а финальным штрихом образа Барби стал ярко-розовый цвет волос, собранных в высокий хвост.
Напоминаем, что недавно идеальный, на первый взгляд, брак Уэста и Кардашьян оказался на грани распада. Рэпер признался, что уже не первый год намеревается развестись с супругой из-за ее измены. К этому же решению пришла и Ким, ссылаясь на психические расстройства мужа. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kimkardashian, Globallook
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