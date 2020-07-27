Ким Кардашьян в образе Барби блеснула на фото с подросшими дочерьми

На фото Кардашьян позирует вместе с 4-летней Сейнт и 7-летней Норт. Маленькие модницы не отстают от своей мамы. На старшей — принтованная футболка oversize, широкие брюки со змеиным принтом и массивные шлепанцы — стильное изобретение ее отца, Канье Уэста. Младшая одета в объемную джинсовку и свободные треники. Ким выбрала монохромный образ, в основе которого — насыщенный цвет фуксии. На ней — облегающий джемпер из фактурного трикотажа и брюки с этническим принтом, который повторяется и на сумке — узнаваемой модели бренда Hermès. Дополнен аутфит классическими лодочками в оттенке «серебристый металлик», а финальным штрихом образа Барби стал ярко-розовый цвет волос, собранных в высокий хвост.