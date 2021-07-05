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Ким Кардашьян примерила ультракороткое «черепаховое» платье

Ким Кардашьян продолжает дразнить фото из Италии и едва успевает менять наряды. Не так давно завидная невеста показала эффектный коктейльный образ, который явно ждал своего звездного часа после затянувшегося локдауна. В главных ролях ужина в ресторане — увесистая порция пасты и ультраоблегающее мини-платье. Рисковый номер!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Однако Ким призывает ничего не бояться — ни углеводов перед сном, ни дерзких силуэтов. Звезда вооружилась крошечным виниловым платьем Dolce & Gabbana с черепаховой расцветкой. Если длина, то мини, а если и декольте — то максимально глубокое. В дополнение к аутфиту — остромодные босоножки на завязках, наносумка в тон образу и снова актуальные в этом сезоне узкие очки в оправе прямоугольной формы.

Ким Кардашьян / Instagram @kimkardashian

В модной хронике Ким Кардашьян по-настоящему громких выходов действительно много. Мы вспомнили семь из тех, которые видели за последние несколько лет. Здесь и платье, напоминающее коврик для ванны, и образ подружки ковбоя с чапами поверх бикини, и готическая дива. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian

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