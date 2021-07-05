Ким Кардашьян примерила ультракороткое «черепаховое» платье

Однако Ким призывает ничего не бояться — ни углеводов перед сном, ни дерзких силуэтов. Звезда вооружилась крошечным виниловым платьем Dolce & Gabbana с черепаховой расцветкой. Если длина, то мини, а если и декольте — то максимально глубокое. В дополнение к аутфиту — остромодные босоножки на завязках, наносумка в тон образу и снова актуальные в этом сезоне узкие очки в оправе прямоугольной формы.