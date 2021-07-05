Ким Кардашьян примерила ультракороткое «черепаховое» платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kimkardashian
Однако Ким призывает ничего не бояться — ни углеводов перед сном, ни дерзких силуэтов. Звезда вооружилась крошечным виниловым платьем Dolce & Gabbana с черепаховой расцветкой. Если длина, то мини, а если и декольте — то максимально глубокое. В дополнение к аутфиту — остромодные босоножки на завязках, наносумка в тон образу и снова актуальные в этом сезоне узкие очки в оправе прямоугольной формы.
В модной хронике Ким Кардашьян по-настоящему громких выходов действительно много. Мы вспомнили семь из тех, которые видели за последние несколько лет. Здесь и платье, напоминающее коврик для ванны, и образ подружки ковбоя с чапами поверх бикини, и готическая дива. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian
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