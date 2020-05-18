Ким Кардашьян нарвалась на критику в Сети за фото в миниатюрном бра и колготках
Фото: Instagram
«Мои светлые волосы — просто парик. Планы на сегодня — разбор гардероба и примерка» — поделилась Ким в своем аккаунте. Звезда позирует в роскошной гардеробной комнате своего дома. На ней — смелый total black, построенный вокруг миниатюрного черного бра, капроновых колготок с высоким поясом и классических лодочек на шпильках. Образ подчеркнул подтянутую фигуру Кардашьян, над которой модель усиленно работает в домашнем спортзале. Однако после публикации в адрес селебрити тотчас же посыпалась критика.
«Мне кажется или с ногами действительно что-то странное?», «Прекратите показывать свое тело», «Бедра отфотошоплены слишком асимметрично», «С вашим телом что-то странное. Неестественно, ваши ноги скрещены», «Ваши бедра выглядят поломанными» — негодовали фолловеры. Однако мнения разделились, и в защиту Кардашьян выступили поклонники. «Прекрасное тело!», «Королева!», «Выглядите потрясающе, Ким», «Пример невероятной красоты», «Какая красивая женщина» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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