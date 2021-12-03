Ким Кардашьян нашла идеальное вечернее платье — с пайетками и дерзким разрезом

Первое и главное: черный цвет никогда не проигрывает. В коллекции Balenciaga Ким нашла самый насыщенный — антрацитовый. Звезда нарядилась в пайетки с головы до ног, и вам советует. Особенно если дилемма — купить удобный и функциональный наряд, который можно носить и после праздников, или нарядить в шелка, перья и стразы. Когда еще появится новая возможность сиять с размахом — только в новогоднюю ночь.

Кардашьян показала идеальный вариант — лаконичное платье без бретелей, с акцентом на талии и экстремальным разрезом от бедра. Дополняет образ еще одно произведение Демны Гвасалия — гибрид из легинсов и сапог.