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Ким Кардашьян нашла идеальное вечернее платье — с пайетками и дерзким разрезом

По части стиля с Ким Кардашьян точно стоит брать пример. Фантазии у знаменитой бизнес-вумен хватит на всех, особенно сейчас, когда она работает в тандеме с Демной Гвасалия. В преддверии новогодних праздников советуем задумать о наряде уже сейчас, чтобы потом не попасть в круговорот импульсивного шопинга. Для вдохновения разберем новый образ экс-супруги Канье Уэста!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Первое и главное: черный цвет никогда не проигрывает. В коллекции Balenciaga Ким нашла самый насыщенный — антрацитовый. Звезда нарядилась в пайетки с головы до ног, и вам советует. Особенно если дилемма — купить удобный и функциональный наряд, который можно носить и после праздников, или нарядить в шелка, перья и стразы. Когда еще появится новая возможность сиять с размахом — только в новогоднюю ночь.

Кардашьян показала идеальный вариант — лаконичное платье без бретелей, с акцентом на талии и экстремальным разрезом от бедра. Дополняет образ еще одно произведение Демны Гвасалия — гибрид из легинсов и сапог.

Ким Кардашьян / Instagram @kimkardashian

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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian

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