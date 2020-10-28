Ким Кардашьян блеснула в золотистой мини-юбке на вечеринке в честь своего 40-летия

«В свои 40 я чувствую себя смиренной и благословенной. Не было ни одного дня, который бы я принимала как должное. Особенно в этот период, который напомнил, что действительно ценно. Свой день рождения в этом году я решила провести с людьми, которые помогли мне стать такой, какая я есть сегодня» — прокомментировала публикацию звезда.

Для празднования юбилея Ким выбрала мерцающий костюм-двойку цвета шампань с мини-юбкой и корсетным топом. Открытая спина, асимметрия и «опасное» декольте — все в стиле модели. Дополнили комплект золотистые босоножки на фигурных каблуках и акцентные серьги.