Ким Кардашьян блеснула в золотистой мини-юбке на вечеринке в честь своего 40-летия
Фото: Globallook
«В свои 40 я чувствую себя смиренной и благословенной. Не было ни одного дня, который бы я принимала как должное. Особенно в этот период, который напомнил, что действительно ценно. Свой день рождения в этом году я решила провести с людьми, которые помогли мне стать такой, какая я есть сегодня» — прокомментировала публикацию звезда.
Для празднования юбилея Ким выбрала мерцающий костюм-двойку цвета шампань с мини-юбкой и корсетным топом. Открытая спина, асимметрия и «опасное» декольте — все в стиле модели. Дополнили комплект золотистые босоножки на фигурных каблуках и акцентные серьги.
Поддержала дресс-код и старшая сестра Кортни, которая надела ультракороткое платье-комбинацию с экстремальным вырезом. Наряд, стилизованный под гламурную кольчугу, подчеркнул фигуру и обновленный загар. Хлои Кардашьян отличилась, сделав ставку на total black: звезда реалити вышла в прозрачной юбке со шлейфом и микротопе. А вот 24-летняя Кендалл решила и вовсе ничего не скрывать, надев микроплатье, которое не оставило места для фантазии.
В честь 40-летия Ким Кардашьян мы вспомнили самые яркие выходы звезды, которая за последние годы стала настоящим трендсеттером. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kimkardashian / Globallook
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