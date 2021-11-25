Холли Берри вышла на встречу с любимым в дерзком пальто вместо платья
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @halleberry
Разбирая один из своих аутфитов с джинсами и леопардовым пальто, Берри призналась Vogue, что по сей день донашивает свои вещи из девяностых. А заодно — снова сделала оммаж леопардовому принту и подчеркнула, что любовь к нему проснулась именно тогда.
Некоторым из своих модных привычек актриса не изменяет. На фото с любимым звезда кино позирует в приталенном пальто на голое тело. В ход пошла лакированная кожа цвета карамели, крупные карманы, брутальная фурнитура и главный аксессуар — нежные объятия Ван Ханта.
Фото: Instagram @halleberry
Не так давно Холли Берри представила миру фильм «В синяках», в котором принимала участие и как актриса, и как режиссер. За него актриса была номинирована на премию «Женщины в Голливуде», за которой вышла в платье с экстремально глубоким декольте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @halleberry