Холли Берри вышла на встречу с любимым в дерзком пальто вместо платья

Разбирая один из своих аутфитов с джинсами и леопардовым пальто, Берри призналась Vogue, что по сей день донашивает свои вещи из девяностых. А заодно — снова сделала оммаж леопардовому принту и подчеркнула, что любовь к нему проснулась именно тогда.

Некоторым из своих модных привычек актриса не изменяет. На фото с любимым звезда кино позирует в приталенном пальто на голое тело. В ход пошла лакированная кожа цвета карамели, крупные карманы, брутальная фурнитура и главный аксессуар — нежные объятия Ван Ханта.