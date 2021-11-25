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Холли Берри вышла на встречу с любимым в дерзком пальто вместо платья

Холли Берри поделилась романтичными снимками с возлюбленным, американским певцом Ван Хантом. На свидание со своей половинкой 55-летняя актриса вышла в дерзком образе и, если вы тоже хотите удивлять, то трюк можно взять на заметку. А накануне звезда дала интервью, где рассказала историю своих культовых нарядов. 30 лет назад Холли была настоящей иконой стиля, и сегодня глянец продолжает разбирать ее образы прошлых лет. Архивные фото актрисы — вдохновение для многих инфлюенсеров.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Холли Берри и Ван Хант

Фото: Instagram @halleberry

Разбирая один из своих аутфитов с джинсами и леопардовым пальто, Берри призналась Vogue, что по сей день донашивает свои вещи из девяностых. А заодно — снова сделала оммаж леопардовому принту и подчеркнула, что любовь к нему проснулась именно тогда.

Некоторым из своих модных привычек актриса не изменяет. На фото с любимым звезда кино позирует в приталенном пальто на голое тело. В ход пошла лакированная кожа цвета карамели, крупные карманы, брутальная фурнитура и главный аксессуар — нежные объятия Ван Ханта.

Холли Берри и Ван Хант

Холли Берри и Ван Хант

Фото: Instagram @halleberry

Не так давно Холли Берри представила миру фильм «В синяках», в котором принимала участие и как актриса, и как режиссер. За него актриса была номинирована на премию «Женщины в Голливуде», за которой вышла в платье с экстремально глубоким декольте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @halleberry

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