55-летняя Холли Берри вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Пока звездные коллеги выгуливали монохромные черные образы (чего стоит одно появление Деми Мур в Schiaparelli), Берри решила сделать ставку на цвет и не прогадала. Актриса показала макси-платье с акцентным этническим принтом в оттенках фуксии. Внимание сконцентрировала на дерзком разрезе юбки и декольте — нескромном и особо опасном. Дополнили вечерний look сатиновые босоножки на платформе и сет из стейтмент-украшений: броских серег и многоярусного колье с эффектными цепями и подвесками-амулетами.

Когда-то Холли Берри щеголяла в экстремально коротких платьях и наряжалась в кожу с головы до ног. Теперь же стиль актрисы стал куда более сдержанным и элегантным, но не потерял былую соблазнительность. Как эволюционировал стиль звезды за последние 20 лет — читайте в материале Passion.ru.