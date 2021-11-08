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Холли Берри vs Ким Кардашьян: голосуйте за самый дерзкий армейский образ

На этот раз за звание главной модницы вышли побороться сразу две знаменитые красотки — Холли Берри и Ким Кардашьян. Предметом спора стали ультрадерзкие образы в стиле милитари. Не так давно папарацци поймали Холли на улицах Нью-Йорка, одетую в камуфляж с головы до ног. Кажется, этот трюк мы где-то уже видели — самое время выбрать победительницу и проголосовать!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Холли Берри

Фото: Eastnews

Берри нарядилась в безразмерную куртку, которая выглядит так, будто и правда была позаимствована на армейском складе. Но не тут-то было: это — модный трофей из коллекции Dolce & Gabbana. Отличие от военной униформы — леопардовая подкладка. Дополнили образ актрисы сапоги в тон, выполненные в технике пэчворк.

Ранее искусством модной маскировки увлекалась и Ким Кардашьян. Бизнесвумен примеряла соблазнительное мини-платье с декольте, а к нему — брутальные ботфорты Vetements. Голосуйте за самый стильный аутфит!

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Ранее мы обсуждали модные осенние принты, которые не дадут сезонной хандре ни единого шанса. В этом году смело носите пейсли, наряжайтесь в леопард с головы до ног и миксуйте все лучшее сразу. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian

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