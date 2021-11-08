Холли Берри vs Ким Кардашьян: голосуйте за самый дерзкий армейский образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Берри нарядилась в безразмерную куртку, которая выглядит так, будто и правда была позаимствована на армейском складе. Но не тут-то было: это — модный трофей из коллекции Dolce & Gabbana. Отличие от военной униформы — леопардовая подкладка. Дополнили образ актрисы сапоги в тон, выполненные в технике пэчворк.
Ранее искусством модной маскировки увлекалась и Ким Кардашьян. Бизнесвумен примеряла соблазнительное мини-платье с декольте, а к нему — брутальные ботфорты Vetements. Голосуйте за самый стильный аутфит!
Фото: Instagram @kimkardashian
Ранее мы обсуждали модные осенние принты, которые не дадут сезонной хандре ни единого шанса. В этом году смело носите пейсли, наряжайтесь в леопард с головы до ног и миксуйте все лучшее сразу. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian