Сегодня в 17:25 1 мин.

Холли Берри vs Ким Кардашьян: голосуйте за самый дерзкий армейский образ

На этот раз за звание главной модницы вышли побороться сразу две знаменитые красотки — Холли Берри и Ким Кардашьян. Предметом спора стали ультрадерзкие образы в стиле милитари. Не так давно папарацци поймали Холли на улицах Нью-Йорка, одетую в камуфляж с головы до ног. Кажется, этот трюк мы где-то уже видели — самое время выбрать победительницу и проголосовать!