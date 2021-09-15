Ходченкова устроила пляжное дефиле на шпильках и в золотом микроплатье

Ходченкова вооружилась до зубов и устроила эффектное пляжное дефиле на отдыхе. 38-летняя актриса продемонстрировала не только навыки сильной модельной походки от бедра, но и точеную фигуру, всегда готовую к сезону крошечных бикини. Актриса нарядилась в глянцевое золотистое микроплатье — на тонких бретелях, с экстремально глубоким декольте и подчеркнутой линией талии. К нему — пара босоножек на шпильках самой рискованной высоты (особенно для перформанса на песке) и лаконичные ювелирные акценты.

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