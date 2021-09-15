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Ходченкова устроила пляжное дефиле на шпильках и в золотом микроплатье

Светлана Ходченкова продолжает дразнить фолловеров ярким контентом с Мальдивских островов. В раю с белым песком и шелестом пальм актриса оказалась в отрыве от главных светских мероприятий месяца, включая отгремевший в Венеции фестиваль. Звезда кино не отчаялась, а наоборот — организовала собственную красную дорожку.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ходченкова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ходченкова вооружилась до зубов и устроила эффектное пляжное дефиле на отдыхе. 38-летняя актриса продемонстрировала не только навыки сильной модельной походки от бедра, но и точеную фигуру, всегда готовую к сезону крошечных бикини. Актриса нарядилась в глянцевое золотистое микроплатье — на тонких бретелях, с экстремально глубоким декольте и подчеркнутой линией талии. К нему — пара босоножек на шпильках самой рискованной высоты (особенно для перформанса на песке) и лаконичные ювелирные акценты.

Кстати, если вы так же, как и Светлана, упустили самые интересные моменты Венецианского кинофестиваля — открывайте гид Passion.ru по главным событиям с красной дорожки.

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Фото: Екатерина Ширинкина / пресс-служба / Instagram @