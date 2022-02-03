Хищный выход: Оксана Федорова нарядилась в леопардовый принт с головы до ног

Федорова показала мастер-класс по применению леопардового принта и доказала семейству кошачьих свою верность. «Мисс Вселенная» решила, что много анималистических мотивов не бывает, и выбрала костюм-двойку на базе зауженных брюк и приталенного жакета с контрастными лацканами. Дополнили комплект базовый черный топ, классические лодочки на каблуках головокружительной высоты и лаконичная сумка цвета кофе, которая в театральном образе заменила клатч и вместила все необходимое.