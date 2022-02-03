Хищный выход: Оксана Федорова нарядилась в леопардовый принт с головы до ног
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @fedorovaoksana
Федорова показала мастер-класс по применению леопардового принта и доказала семейству кошачьих свою верность. «Мисс Вселенная» решила, что много анималистических мотивов не бывает, и выбрала костюм-двойку на базе зауженных брюк и приталенного жакета с контрастными лацканами. Дополнили комплект базовый черный топ, классические лодочки на каблуках головокружительной высоты и лаконичная сумка цвета кофе, которая в театральном образе заменила клатч и вместила все необходимое.
Фото: Instagram @fedorovaoksana
«Хищные» принты, пожалуй, можно назвать самыми опасными. Одно неверное движение — и образ выглядит вульгарно. Мы перебрали удачные (и не очень) выходы звезд и вывели несколько правил, которые нужно запомнить. Все просто! Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @fedorovaoksana