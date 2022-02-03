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Хищный выход: Оксана Федорова нарядилась в леопардовый принт с головы до ног

Оксана Федорова отправилась выполнять культурную программу. В планах было посещение Большого театра, которое, судя по восхищенным отзывам «Мисс Вселенной», явно удалось. Телеведущая и модель не оставляет традицию наряжаться для похода в театр и выдвигает для этого яркий аргумент: когда еще зимой будет возможность выгулять любимые туфли на шпильках.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оксана Федорова

Фото: Instagram @fedorovaoksana

Федорова показала мастер-класс по применению леопардового принта и доказала семейству кошачьих свою верность. «Мисс Вселенная» решила, что много анималистических мотивов не бывает, и выбрала костюм-двойку на базе зауженных брюк и приталенного жакета с контрастными лацканами. Дополнили комплект базовый черный топ, классические лодочки на каблуках головокружительной высоты и лаконичная сумка цвета кофе, которая в театральном образе заменила клатч и вместила все необходимое.

Фото: Instagram @fedorovaoksana

«Хищные» принты, пожалуй, можно назвать самыми опасными. Одно неверное движение — и образ выглядит вульгарно. Мы перебрали удачные (и не очень) выходы звезд и вывели несколько правил, которые нужно запомнить. Все просто! Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @fedorovaoksana

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