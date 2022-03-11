Хищник в городе: Джаред Лето вышел в свет в леопардовой шубе
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Фото: GettyImages
50-летний Джаред Лето покорил публику на премьере фильма «Морбиус» в Мехико, в котором сыграл главную роль. Актер появился на красной дорожке в экстравагантном наряде.
Джаред сделал выбор в пользу темной полупрозрачной рубашки. Поверх певец накинул шубу с леопардовым принтом. Образ дополнили прямые джинсы черного цвета и солнцезащитные очки со стразами. Завершающая деталь — золотые казаки с акцентными ремешками.
Фото: GettyImages
Мировая премьера «Морбиуса» запланирована на 1 апреля. К сожалению, боевик не выйдет на российские экраны. Напомним, что в связи с напряженной политической ситуацией кинокомпания Sony Pictures отменила все показы фильма в российском прокате.
Возраст Джареда Лето практически невозможно угадать. А все потому что у актера есть пара секретов красоты. Вместе с экспертом мы решили разобраться, как звезде удается оставаться вечно молодым. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / GettyImages / Eastnews