Хищник в городе: Джаред Лето вышел в свет в леопардовой шубе

Мировая премьера «Морбиуса» запланирована на 1 апреля. К сожалению, боевик не выйдет на российские экраны. Напомним, что в связи с напряженной политической ситуацией кинокомпания Sony Pictures отменила все показы фильма в российском прокате.

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