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Хищник в городе: Джаред Лето вышел в свет в леопардовой шубе

Джаред Лето не боится быть модным фриком. Наоборот, актер всегда выбирает самые яркие и неординарные аутфиты. Для премьеры приключенческого боевика солист группы 30 Seconds To Mars примерил образ модного хищника. Смотрим фото с красной дорожки и разбираем новый наряд звезды!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джаред Лето

Фото: GettyImages

50-летний Джаред Лето покорил публику на премьере фильма «Морбиус» в Мехико, в котором сыграл главную роль. Актер появился на красной дорожке в экстравагантном наряде.

Джаред сделал выбор в пользу темной полупрозрачной рубашки. Поверх певец накинул шубу с леопардовым принтом. Образ дополнили прямые джинсы черного цвета и солнцезащитные очки со стразами. Завершающая деталь — золотые казаки с акцентными ремешками.

Хищник в городе: Джаред Лето вышел в свет в леопардовой шубе

Фото: GettyImages

Мировая премьера «Морбиуса» запланирована на 1 апреля. К сожалению, боевик не выйдет на российские экраны. Напомним, что в связи с напряженной политической ситуацией кинокомпания Sony Pictures отменила все показы фильма в российском прокате.

Возраст Джареда Лето практически невозможно угадать. А все потому что у актера есть пара секретов красоты. Вместе с экспертом мы решили разобраться, как звезде удается оставаться вечно молодым. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / GettyImages / Eastnews

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