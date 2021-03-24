Ханна, Нюша и другие звезды, которые копируют образы Пэрис Хилтон из 2000-х
Фото: Instagram @offi_hanna
Гламур на грани китча распробовали юные звезды российского TikTok во главе с его королевой Диной Саевой. Ее коллеги-миллионники не отстают, примеряя джинсы ультранизкой посадки, ремни, усыпанные стразами, и конфетно-розовые кроп-топы. Этой весной в моду вернулись пестрые шелковые платки, которые фэшионистки рекомендуют носить как банданы — точно так же, как это делали Пэрис Хилтон и Николь Ричи на съемках реалити-шоу «Простая жизнь».
Фото: Globallook
Не так давно в Барби из 2000-х перевоплотилась Анастасия Костенко. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова приняла участие в съемке, вспомнив все главные тренды эпохи: велюровые кроп-топы, цветные заколки и чокеры.
Клава Кока для своего выступления решила повторить образ Шакиры с крошечным платьем-кольчугой. А Шакира, в свою очередь, процитировала свой же стиль, которым взрывала публику 20 лет назад.
Кстати, его певица выбрала для рекламной кампании собственного парфюма. В повседневной жизни звезда делает ставку на спортшик и тотальный oversize, одеваясь, как подружка скейтера.
Нюша решила поэкспериментировать со стилем и примерила образ брюнетки, чем-то напоминающий Кристину Агилеру на обложке альбома Dirty.
Через год после его выхода поп-звезда кардинально сменила амплуа, оставив на время атрибуты стиля Мэрилин Монро. Их вытеснили черные волосы, тонкие брови-«дуги» и солярий в неограниченных количествах.
Фото: Dpa
Многие селебрити донашивают свои наряды из 1990-х и 2000-х, что даже не скрывают. Среди любительниц заглянуть в недра гардеробной — Элизабет Херли, Бритни Спирс, королева Летиция и другие знаменитости. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Instagram
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