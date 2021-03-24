passion.ru

Ханна, Нюша и другие звезды, которые копируют образы Пэрис Хилтон из 2000-х

Reload
1 / 9

Певица Ханна

Фото: Instagram @offi_hanna

Тенденции нулевых продолжают взрывать подиумы и инстаграмы звезд. Спойлер: они с нами надолго. Поэтому предлагаем посмотреть, кто из селебрити копирует образы икон стиля 2000-х, и как перестраивают их на современный лад.

Гламур на грани китча распробовали юные звезды российского TikTok во главе с его королевой Диной Саевой. Ее коллеги-миллионники не отстают, примеряя джинсы ультранизкой посадки, ремни, усыпанные стразами, и конфетно-розовые кроп-топы. Этой весной в моду вернулись пестрые шелковые платки, которые фэшионистки рекомендуют носить как банданы — точно так же, как это делали Пэрис Хилтон и Николь Ричи на съемках реалити-шоу «Простая жизнь».

Пэрис Хилтон и Николь Ричи, 2004 г.

Фото: Globallook

Не так давно в Барби из 2000-х перевоплотилась Анастасия Костенко. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова приняла участие в съемке, вспомнив все главные тренды эпохи: велюровые кроп-топы, цветные заколки и чокеры.

Анастасия Костенко / Instagram @kostenko.94

Клава Кока для своего выступления решила повторить образ Шакиры с крошечным платьем-кольчугой. А Шакира, в свою очередь, процитировала свой же стиль, которым взрывала публику 20 лет назад.

Клава Кока / Instagram @klavacoca

Кстати, его певица выбрала для рекламной кампании собственного парфюма. В повседневной жизни звезда делает ставку на спортшик и тотальный oversize, одеваясь, как подружка скейтера.

Шакира / Instagram @shakira

Нюша решила поэкспериментировать со стилем и примерила образ брюнетки, чем-то напоминающий Кристину Агилеру на обложке альбома Dirty.

Певица Нюша / Instagram @nyusha_nyusha

Через год после его выхода поп-звезда кардинально сменила амплуа, оставив на время атрибуты стиля Мэрилин Монро. Их вытеснили черные волосы, тонкие брови-«дуги» и солярий в неограниченных количествах.

Кристина Агилера, 2003 г.

Фото: Dpa

Многие селебрити донашивают свои наряды из 1990-х и 2000-х, что даже не скрывают. Среди любительниц заглянуть в недра гардеробной — Элизабет Херли, Бритни Спирс, королева Летиция и другие знаменитости. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!