Ханна, Нюша и другие звезды, которые копируют образы Пэрис Хилтон из 2000-х

Гламур на грани китча распробовали юные звезды российского TikTok во главе с его королевой Диной Саевой. Ее коллеги-миллионники не отстают, примеряя джинсы ультранизкой посадки, ремни, усыпанные стразами, и конфетно-розовые кроп-топы. Этой весной в моду вернулись пестрые шелковые платки, которые фэшионистки рекомендуют носить как банданы — точно так же, как это делали Пэрис Хилтон и Николь Ричи на съемках реалити-шоу «Простая жизнь».