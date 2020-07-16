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Хайди Клум вернула тренд 2000-х годов на легинсы ультранизкой посадки и белье напоказ

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Хайди Клум возродила самый неоднозначный тренд 2000-х годов на легинсы с ультранизкой посадкой и нижнее белье напоказ

Фото: Instagram @heidiklum

Хайди Клум, взрывавшая подиумы и красные дорожки в 1990-х и 2000-х, решила вспомнить юность и главные тренды эпохи. Один из самых неоднозначных 47-летняя супермодель вернула в своем Instagram, продемонстрировав его на примере спортивного образа.

Даже в плотном графике съемок Хайди находит время для регулярных тренировок и поддержания модельной формы. В свежей публикации звезда подиума показала, как упражняется с гантелями на свежем воздухе, и похвасталась подтянутыми мышцами пресса. Аутфит для тренировки выстроен вокруг брутального цвета: комплект составлен из однотонного бра и легинсов с ультранизкой посадкой. Цитируя тенденции нулевых, Хайди не забыла и о пикантной детали, которую тогда все выставляли напоказ — нижнее белье. Вспоминая традиционный для 2000-х тандем из джинсов-клеш и стрингов, модель повторила этот прием со своим спортивным луком.

Хайди Клум, 2001 год

Фото: Dpa

Вспоминаем один из ярких выходов звезды на красную дорожку в 2001 году: микроскопический топ, не оставивший места для фантазии, жилет из меха и облегающие брюки из кружева, посадка которых стремится к самым опасным пределам. О запоминающихся образах Хайди Клум и о том, как менялся стиль модели последние 20 лет, читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @heidiklum, Dpa, Globallook

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