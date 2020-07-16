Хайди Клум вернула тренд 2000-х годов на легинсы ультранизкой посадки и белье напоказ

Даже в плотном графике съемок Хайди находит время для регулярных тренировок и поддержания модельной формы. В свежей публикации звезда подиума показала, как упражняется с гантелями на свежем воздухе, и похвасталась подтянутыми мышцами пресса. Аутфит для тренировки выстроен вокруг брутального цвета: комплект составлен из однотонного бра и легинсов с ультранизкой посадкой. Цитируя тенденции нулевых, Хайди не забыла и о пикантной детали, которую тогда все выставляли напоказ — нижнее белье. Вспоминая традиционный для 2000-х тандем из джинсов-клеш и стрингов, модель повторила этот прием со своим спортивным луком.