Хайди Клум вернула тренд 2000-х годов на легинсы ультранизкой посадки и белье напоказ
Фото: Instagram @heidiklum
Даже в плотном графике съемок Хайди находит время для регулярных тренировок и поддержания модельной формы. В свежей публикации звезда подиума показала, как упражняется с гантелями на свежем воздухе, и похвасталась подтянутыми мышцами пресса. Аутфит для тренировки выстроен вокруг брутального цвета: комплект составлен из однотонного бра и легинсов с ультранизкой посадкой. Цитируя тенденции нулевых, Хайди не забыла и о пикантной детали, которую тогда все выставляли напоказ — нижнее белье. Вспоминая традиционный для 2000-х тандем из джинсов-клеш и стрингов, модель повторила этот прием со своим спортивным луком.
Фото: Dpa
Вспоминаем один из ярких выходов звезды на красную дорожку в 2001 году: микроскопический топ, не оставивший места для фантазии, жилет из меха и облегающие брюки из кружева, посадка которых стремится к самым опасным пределам. О запоминающихся образах Хайди Клум и о том, как менялся стиль модели последние 20 лет, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @heidiklum, Dpa, Globallook
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