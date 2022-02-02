Хайди Клум появилась в платье со шлейфом-«рыбкой» и декольте из заячьих ушей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
48-летняя модель Хайди Клум может быть очень разной: и роковой красоткой, и эффектной леди, и даже cutie girl. Звезда примерила аутфит по мотивам детской книжки со сказками. Наряд топ-модели в нежных пастельных оттенках украсили всевозможные мультяшные животные. Главная фишка платья — декольте из заячьих ушей и шлейф в виде рыбки, исполняющей желания. Кто осмелится надеть такое же?
Завершили образ телеведущей ультрамодные сияющие розовые босоножки на платформе в духе восьмидесятых.
Фото: Instagram @heidiklum
Хайди играет на контрастах: еще недавно она феерично появилась на премьере фильма «Падение Луны» в total-образе из черного латекса Lanvin и декольте, с которым невозможно смотреть в глаза. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews, Global Look Press, Instagram @heidiklum