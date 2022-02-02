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Хайди Клум появилась в платье со шлейфом-«рыбкой» и декольте из заячьих ушей

Супермодель и телеведущая Хайди Клум не перестает удивлять поклонников своими эффектными появлениями. Совсем недавно на ней был кожаный total look, а на этот раз знаменитость появилась в невероятно милом платье авторства Джереми Скотта для Moschino. Разбираем новый образ телеведущей и берем на заметку на случай, если понадобится идея для костюмированной вечеринки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум

Фото: Eastnews

48-летняя модель Хайди Клум может быть очень разной: и роковой красоткой, и эффектной леди, и даже cutie girl. Звезда примерила аутфит по мотивам детской книжки со сказками. Наряд топ-модели в нежных пастельных оттенках украсили всевозможные мультяшные животные. Главная фишка платья — декольте из заячьих ушей и шлейф в виде рыбки, исполняющей желания. Кто осмелится надеть такое же?

Завершили образ телеведущей ультрамодные сияющие розовые босоножки на платформе в духе восьмидесятых.

Хайди Клум появилась в платье со шлейфом-«рыбкой» и декольте из заячьих ушей

Фото: Instagram @heidiklum

Хайди играет на контрастах: еще недавно она феерично появилась на премьере фильма «Падение Луны» в total-образе из черного латекса Lanvin и декольте, с которым невозможно смотреть в глаза. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews, Global Look Press, Instagram @heidiklum

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