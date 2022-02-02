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Хайди Клум появилась в платье со шлейфом-«рыбкой» и декольте из заячьих ушей

Супермодель и телеведущая Хайди Клум не перестает удивлять поклонников своими эффектными появлениями. Совсем недавно на ней был кожаный total look, а на этот раз знаменитость появилась в невероятно милом платье авторства Джереми Скотта для Moschino. Разбираем новый образ телеведущей и берем на заметку на случай, если понадобится идея для костюмированной вечеринки.