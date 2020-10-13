Хайди Клум похвасталась бесконечными ногами в брутальных ботфортах

Клум позирует в в элегантном макси-платье, которое нескромно приподняла для фото в Instagram. Звезда подиумов выбрала наряд в забавный белый горошек на темном фоне легкого полупрозрачного шифона. Градус соблазнительности поднимает полностью открытая линия шеи и плеч, подчеркнутая лаконичным колье. Однако внимание привлекает не только контрастный принт, но и бесконечно длинные, стройные и загорелые ноги, которые заняли главные роли в кадре. Финальным штрихом образа стали дерзкие кожаные ботфорты с острыми мысами и шпильками запредельной высоты.