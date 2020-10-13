Хайди Клум похвасталась бесконечными ногами в брутальных ботфортах
Фото: Instagram @heidiklum
Клум позирует в в элегантном макси-платье, которое нескромно приподняла для фото в Instagram. Звезда подиумов выбрала наряд в забавный белый горошек на темном фоне легкого полупрозрачного шифона. Градус соблазнительности поднимает полностью открытая линия шеи и плеч, подчеркнутая лаконичным колье. Однако внимание привлекает не только контрастный принт, но и бесконечно длинные, стройные и загорелые ноги, которые заняли главные роли в кадре. Финальным штрихом образа стали дерзкие кожаные ботфорты с острыми мысами и шпильками запредельной высоты.
9 октября многодетная мама отметила 11-летие своей младшей дочери и трогательно поздравила ее в своем блоге. Модель поделилась редким фото с Лу во младенчестве, чем умилила Сеть. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @heidiklum, Globallook
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