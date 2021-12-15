Эмили Ратаковски и Брукс Надер в одинаковых (и очень дерзких) платьях: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Предметом спора стало микроплатье Nensi Dojaka с многочисленными разрезами, затейливым лифом и вставками из сетки. К слову, дизайнер еще недавно была студенткой Университета Сен-Мартен, а уже успела масштабировать собственный бренд: его обожают Белла Хадид, Софи Тернер, Рианна, Дуа Липа и многие другие.
Пальму первенства в модной эстафете одержала, конечно, Эмили Ратаковски, которая выгуляла наряд еще в июне на фестивале Tribeca. К нему добавила пару лаконичных босоножек на запредельно высоких шпильках и ультратонких ремешках, а также узнаваемый клатч Bottega Veneta Pouch.
14 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «King’s Man: Начало», для которой бикини-модель ливанского происхождения Брукс Надер повторила образ Эмили Ратаковски. К платью добавила брутальные босоножки в духе подружки рокера, убрала волосы и соблазнительно обрамила лицо прядями.
Голосуйте за победительницу модной битвы!
Фото: Eastnews
Не так давно Хайди Клум и Алессандра Амбросио рассекретили самое дерзкое (и остромодное) платье сезона. Спойлер: декольте на максимум! Выбирайте, кто круче, в голосовании Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa