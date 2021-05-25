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Кети Топурия vs Глюк'oZa: голосуем за самый яркий образ с тай-дай

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кети Топурия

Фото: Instagram @keti_one_official

Эффект тай-дай пришел к нам с хиппи-вечеринок, и прочно закрепился среди тенденций. Страсти по тренду на время затихли, но теперь возвращаются с образами селебрити. В модном баттле за самый яркий образ встретились Кети Топурия и Наталья Ионова — выбираем победительницу!

Кети Топурия отправилась в путешествие с дочкой Оливией, и уже успела передать привет с борта частного джета. Певица показала, как летать стильно и не жертвовать комфортом. Для этого вооружилась спортивным костюмом отечественного бренда, на который будто распылили краски разных цветов.

Выбирайте самый стильный look и голосуйте за вашего фаворита!

Кислотную палитру примерила Глюк'oZa, которая надела соблазнительное платье самых жизнерадостных цветов. На нем — самые жизнерадостные: от неоновых оттенков розового до голубого и желтого.

В этом сезоне головные уборы полюбились многим, а значит сезон охоты за всеми любимыми панамами открыт! Мы сделали подборку моделей на любой вкус и бюджет. Подробнее о том, где их купить и как правильно сочетать, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @glukozamusic / @keti_one_official

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