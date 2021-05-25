Кети Топурия vs Глюк'oZa: голосуем за самый яркий образ с тай-дай
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @keti_one_official
Кети Топурия отправилась в путешествие с дочкой Оливией, и уже успела передать привет с борта частного джета. Певица показала, как летать стильно и не жертвовать комфортом. Для этого вооружилась спортивным костюмом отечественного бренда, на который будто распылили краски разных цветов.
Выбирайте самый стильный look и голосуйте за вашего фаворита!
Кислотную палитру примерила Глюк'oZa, которая надела соблазнительное платье самых жизнерадостных цветов. На нем — самые жизнерадостные: от неоновых оттенков розового до голубого и желтого.
В этом сезоне головные уборы полюбились многим, а значит сезон охоты за всеми любимыми панамами открыт! Мы сделали подборку моделей на любой вкус и бюджет. Подробнее о том, где их купить и как правильно сочетать, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @glukozamusic / @keti_one_official
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