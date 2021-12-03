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Кети Топурия показала фигуру в огненном платье с гипнотическими разрезами

Дважды мама Кети Топурия сделала свой новый выход в эфир фееричным (впрочем, как всегда). Напомним, что в январе 2021 года певица родила сына Адама от бизнесмена Льва Деньгова. Прошло меньше года, а звезда уже хвастается безупречной формой. А если сместить фокус с точеного пресса на образ, то можно почерпнуть отличную идею для новогодней ночи.