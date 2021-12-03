Кети Топурия показала фигуру в огненном платье с гипнотическими разрезами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @keti_one_official
Место нарядов мирового прет-а-порте за сотни тысяч рублей занял наряд собственного производства. Топурия позирует в эффектном силуэтном платье цвета жгучего перца — без бретелей, с дерзкими разрезами по бокам и акцентом на бесконечных ногах. Дополнили образ лаконичные босоножки на запредельно высоких шпильках и неизменные герои — брутальные часы Rolex и золотой браслет Cartier из коллекции Juste Un Clou. В паре такой комплект для запястья обойдется в несколько миллионов рублей.
Не так давно мы наблюдали за событиями в Париже, где на светский ужин собрались главные жители звездного олимпа. Среди гостей блистала Наталья Водянова, которая перешла на темную сторону и променяла образ хорошей девочки на вамп. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.