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Кети Топурия показала фигуру в огненном платье с гипнотическими разрезами

Дважды мама Кети Топурия сделала свой новый выход в эфир фееричным (впрочем, как всегда). Напомним, что в январе 2021 года певица родила сына Адама от бизнесмена Льва Деньгова. Прошло меньше года, а звезда уже хвастается безупречной формой. А если сместить фокус с точеного пресса на образ, то можно почерпнуть отличную идею для новогодней ночи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кети Топурия

Фото: Instagram @keti_one_official

Место нарядов мирового прет-а-порте за сотни тысяч рублей занял наряд собственного производства. Топурия позирует в эффектном силуэтном платье цвета жгучего перца — без бретелей, с дерзкими разрезами по бокам и акцентом на бесконечных ногах. Дополнили образ лаконичные босоножки на запредельно высоких шпильках и неизменные герои — брутальные часы Rolex и золотой браслет Cartier из коллекции Juste Un Clou. В паре такой комплект для запястья обойдется в несколько миллионов рублей.

Кети Топурия / Instagram @keti_one_official

Не так давно мы наблюдали за событиями в Париже, где на светский ужин собрались главные жители звездного олимпа. Среди гостей блистала Наталья Водянова, которая перешла на темную сторону и променяла образ хорошей девочки на вамп. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

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