Кэти Холмс показала самые модные брюки весны — за ними охотятся все

Кэти Холмс встретила весну в ослепительном белоснежном костюме-двойке со смелыми брюками. 43-летняя голливудская звезда явно следит за модой и ловко подмечает даже микротренды.

Для выхода в свет актриса выбрала строгий двубортный жакет по фигуре и дополнила его брюками со штрипками. Под верх звезда надела черное бра. Стильный трюк: надевайте блейзер поверх белья или на голое тело — такой образ будет отличным вариантом для свидания или вечеринки после офиса. К аутфиту Кэти добавила стильный амулет — золотое колье с розовым кварцем. Образ завершили неоново-розовые слингбэки на kitten heels.