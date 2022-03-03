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Кэти Холмс показала самые модные брюки весны — за ними охотятся все

Кэти Холмс не боится экспериментировать со стилем и примеряет самые смелые тренды. Звезда появилась на торжественном открытии парящего аттракциона на Таймс-Сквер в костюме-двойке с самыми модными брюками. Разбираем на примере актрисы, как обыграть деловой стиль так, чтобы лаконичный костюм превратился в яркий вечерний образ.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кэти Холмс

Фото: Globallook

Кэти Холмс встретила весну в ослепительном белоснежном костюме-двойке со смелыми брюками. 43-летняя голливудская звезда явно следит за модой и ловко подмечает даже микротренды.

Для выхода в свет актриса выбрала строгий двубортный жакет по фигуре и дополнила его брюками со штрипками. Под верх звезда надела черное бра. Стильный трюк: надевайте блейзер поверх белья или на голое тело — такой образ будет отличным вариантом для свидания или вечеринки после офиса. К аутфиту Кэти добавила стильный амулет — золотое колье с розовым кварцем. Образ завершили неоново-розовые слингбэки на kitten heels.

Кэти Холмс показала самые модные брюки весны — за ними охотятся все

Фото: Eastnews

Весна уже наступила, а вместе с ней пришли модные тенденции, на которые точно стоит обратить внимание. Ранее мы рассказывали о 7 главных трендах сезона. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / Globallook

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