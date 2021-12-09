Кэрри — в платье-пачке, Биг — в объятиях другой: как прошла премьера «Секса в большом городе»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Сара Джессика Паркер совершила оммаж образу своей героини и надела кукольное платье с юбкой-пачкой от Oscar de la Renta. К слову, в платье дизайнера Кэрри Брэдшоу выходила замуж за мистера Бига — как раз тогда, когда свадьба не состоялась. Дополнили образ сатиновые туфли и ридикюль а-ля винтаж.
Мистер Биг, он же Крис Нот, позировал фотографам с красоткой-женой — 39-летней Тарой Уилсон, которая появилась на премьере в экстремально коротком платье. Синтия Никсон выбрала чинный наряд, достойный женщины-политика. Еще бы, ведь речь идет о морковном макси от Christopher John Rodgers. Киносемья Миранды тоже была при ней — Дэвид Эгенберг, сыгравший Стива, и Ниал Каннингэм, который исполнит роль их подросшего сына Брэйди.
Фото: Eastnews
И, конечно, Кристин Дэвис — в роскошном полуночно-синем платье Jason Wu с фигурным декольте, объемными оборками и шлейфом. При ней и сериальный муж— Эван Хэндлер (Гарри Голденблатт), и друг — Марио Кантоне в роли стилиста Энтони Марантино.
Напомним, что Ким Кэтролл отказалась играть роль Саманты Джонс в продолжении сериала. Одна из причин — разногласия с коллегами, в частности отношения с Сарой Джессикой Паркер, которые остаются напряженными уже давно. Одна из крупных потерь — неожиданная смерть Уилли Гарсона, которого не стало как раз тогда, когда шли съемки.
Фото: Globallook