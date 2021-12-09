Кэрри — в платье-пачке, Биг — в объятиях другой: как прошла премьера «Секса в большом городе»

Сара Джессика Паркер совершила оммаж образу своей героини и надела кукольное платье с юбкой-пачкой от Oscar de la Renta. К слову, в платье дизайнера Кэрри Брэдшоу выходила замуж за мистера Бига — как раз тогда, когда свадьба не состоялась. Дополнили образ сатиновые туфли и ридикюль а-ля винтаж.

Мистер Биг, он же Крис Нот, позировал фотографам с красоткой-женой — 39-летней Тарой Уилсон, которая появилась на премьере в экстремально коротком платье. Синтия Никсон выбрала чинный наряд, достойный женщины-политика. Еще бы, ведь речь идет о морковном макси от Christopher John Rodgers. Киносемья Миранды тоже была при ней — Дэвид Эгенберг, сыгравший Стива, и Ниал Каннингэм, который исполнит роль их подросшего сына Брэйди.