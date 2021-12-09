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Кэрри — в платье-пачке, Биг — в объятиях другой: как прошла премьера «Секса в большом городе»

8 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера, которую весь мир ждал, затаив дыхание. Совсем скоро в прокат выйдет продолжение культового сериала «Секс в большом городе» под названием And Just Like That… («И просто так…»). На манеже все те же: Кэрри и мистер Биг, Миранда и Стив, Шарлотт и Гарри — правда, без Саманты. Рассказываем, как прошло мероприятие и чем запомнилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сара Джессика Паркер

Фото: Dpa

Сара Джессика Паркер совершила оммаж образу своей героини и надела кукольное платье с юбкой-пачкой от Oscar de la Renta. К слову, в платье дизайнера Кэрри Брэдшоу выходила замуж за мистера Бига — как раз тогда, когда свадьба не состоялась. Дополнили образ сатиновые туфли и ридикюль а-ля винтаж.

Мистер Биг, он же Крис Нот, позировал фотографам с красоткой-женой — 39-летней Тарой Уилсон, которая появилась на премьере в экстремально коротком платье. Синтия Никсон выбрала чинный наряд, достойный женщины-политика. Еще бы, ведь речь идет о морковном макси от Christopher John Rodgers. Киносемья Миранды тоже была при ней — Дэвид Эгенберг, сыгравший Стива, и Ниал Каннингэм, который исполнит роль их подросшего сына Брэйди.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот

Сара Джессика Паркер и Крис Нот

Фото: Eastnews

И, конечно, Кристин Дэвис — в роскошном полуночно-синем платье Jason Wu с фигурным декольте, объемными оборками и шлейфом. При ней и сериальный муж— Эван Хэндлер (Гарри Голденблатт), и друг — Марио Кантоне в роли стилиста Энтони Марантино.

Напомним, что Ким Кэтролл отказалась играть роль Саманты Джонс в продолжении сериала. Одна из причин — разногласия с коллегами, в частности отношения с Сарой Джессикой Паркер, которые остаются напряженными уже давно. Одна из крупных потерь — неожиданная смерть Уилли Гарсона, которого не стало как раз тогда, когда шли съемки.

Фото: Globallook

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