Кэрри — в платье-пачке, Биг — в объятиях другой: как прошла премьера «Секса в большом городе»

8 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера, которую весь мир ждал, затаив дыхание. Совсем скоро в прокат выйдет продолжение культового сериала «Секс в большом городе» под названием And Just Like That… («И просто так…»). На манеже все те же: Кэрри и мистер Биг, Миранда и Стив, Шарлотт и Гарри — правда, без Саманты. Рассказываем, как прошло мероприятие и чем запомнилось!