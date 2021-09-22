Звезда сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон скончался в возрасте 57 лет

Напомним, что Нейтана звезда сериала «Секс в большом городе» усыновил в 2009 году, когда мальчику было 7 лет. Что стало для многих неожиданностью, ведь артист старался не афишировать детали личной жизни.

Миллионам телезрителей Уилли Гарсон запомнится как обаятельный и немного чудаковатый Стэнфорд Блэтч — лучший друг Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. Если судить по редким публикациям со съемочной площадки третьей части фильма о дружбе четырех подруг, Гарсон был задействован в фильме.