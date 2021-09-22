Звезда сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон скончался в возрасте 57 лет
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Фото: Личный Instagram @willie.garson
Наследник Уилли Гарсона тоже не стал распространяться о том, был ли у его отца недуг, но поблагодарил его за любовь и поддержку в своих социальных сетях. «Покойся с миром. Я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и сумел так многого добиться. Я так тобой горжусь. Всегда буду любить тебя, но думаю, тебе пора отправиться в собственное приключение. Ты всегда будешь со мной. Люблю тебя больше, чем ты когда-либо узнаешь», — выразил он свои эмоции.
Напомним, что Нейтана звезда сериала «Секс в большом городе» усыновил в 2009 году, когда мальчику было 7 лет. Что стало для многих неожиданностью, ведь артист старался не афишировать детали личной жизни.
Миллионам телезрителей Уилли Гарсон запомнится как обаятельный и немного чудаковатый Стэнфорд Блэтч — лучший друг Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. Если судить по редким публикациям со съемочной площадки третьей части фильма о дружбе четырех подруг, Гарсон был задействован в фильме.