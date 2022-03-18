Кендалл Дженнер скопировала образ Беллы Хадид с мини-платьем: голосуйте, кто круче

Кендалл дефилировала по центру Лос-Анджелеса в силуэтном мини-платье цвета графита — с широкими бретелями, вырезом-каре и экстремально короткой длиной. Образ дополнили брутальные черные сапоги By Far на фигурных каблуках и гранжевая сумка Balenciaga Le Cagole, которая побила все рекорды популярности в этом сезоне.

Белла Хадид была одета по тому же принципу: на встречу с Вирджилом Абло модель отправилась в дымчато-сером мини-платье с акцентом на талии и эффектными драпировками. Финальные штрихи — высокие сапоги в духе нулевых и сумка как у подружки ковбоя.