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Кендалл Дженнер скопировала образ Беллы Хадид с мини-платьем: голосуйте, кто круче

Не так давно папарацци поймали Кендалл Дженнер, направляющуюся на ланч со старшей сестрой Хлои Кардашьян. Образ модели тут же разобрали на детали, а нам он показался очень знакомым. И правда — в июле мы видели подобный на Белле Хадид, когда она разгуливала по улицам Парижа во время Недели моды. Голосуйте, кто из подруг самая стильная!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Белла Хадид

Фото: Eastnews

Кендалл дефилировала по центру Лос-Анджелеса в силуэтном мини-платье цвета графита — с широкими бретелями, вырезом-каре и экстремально короткой длиной. Образ дополнили брутальные черные сапоги By Far на фигурных каблуках и гранжевая сумка Balenciaga Le Cagole, которая побила все рекорды популярности в этом сезоне.

Белла Хадид была одета по тому же принципу: на встречу с Вирджилом Абло модель отправилась в дымчато-сером мини-платье с акцентом на талии и эффектными драпировками. Финальные штрихи — высокие сапоги в духе нулевых и сумка как у подружки ковбоя.

Кендалл Дженнер

Eastnews

Белла Хадид

Eastnews

Звезды часто экспериментируют с длиной, доходя до самой опасной. Среди любительниц поднять градус соблазнительности до предела Кейт Хадсон, Бритни Спирс, Эмили Ратаковски и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa

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