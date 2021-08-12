Кендалл Дженнер и Леди Гага померились фигурами в небесных велосипедках
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kendalljenner
Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл позирует в костюме-тройке от Alo. На ней — велосипедки безупречной посадки, кроп-топ на тонких бретелях и фаворит сезона — укороченный кардиган. Не так давно в подобном аутфите была замечена и Леди Гага, правда, обыграла спортшик в своем репертуаре.
«Мама монстров» удивила всех, устроив дефиле по Манхэттену в ботильонах-стрипах на 20-сантиметровых платформах. И, кажется, это отличная тренировка на ягодицы и мышцы ног, для которой комплект Marc Jacobs из спортивных велосипедок и топа оказался очень даже подходящим. Завершили образ солнцезащитные очки Dita и кипенно-белая микросумка Marc Cross.
Выбирайте, кто выйдет из модного баттла победительницей!
Фото: Eastnews
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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