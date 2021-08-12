Кендалл Дженнер и Леди Гага померились фигурами в небесных велосипедках

«Мама монстров» удивила всех, устроив дефиле по Манхэттену в ботильонах-стрипах на 20-сантиметровых платформах. И, кажется, это отличная тренировка на ягодицы и мышцы ног, для которой комплект Marc Jacobs из спортивных велосипедок и топа оказался очень даже подходящим. Завершили образ солнцезащитные очки Dita и кипенно-белая микросумка Marc Cross.