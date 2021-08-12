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Кендалл Дженнер и Леди Гага померились фигурами в небесных велосипедках

Кендалл Дженнер и Леди Гага встретились в модной битве за самые эффектные изгибы бедер. В главных ролях — нежный небесно-голубой оттенок (кстати, один из самых актуальных в палитре сезона) и подчеркнутый силуэт. Голосуйте за обладательницу самого рельефного пресса!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кендалл Дженнер

Фото: Instagram @kendalljenner

Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл позирует в костюме-тройке от Alo. На ней — велосипедки безупречной посадки, кроп-топ на тонких бретелях и фаворит сезона — укороченный кардиган. Не так давно в подобном аутфите была замечена и Леди Гага, правда, обыграла спортшик в своем репертуаре.

Кендалл Дженнер

«Мама монстров» удивила всех, устроив дефиле по Манхэттену в ботильонах-стрипах на 20-сантиметровых платформах. И, кажется, это отличная тренировка на ягодицы и мышцы ног, для которой комплект Marc Jacobs из спортивных велосипедок и топа оказался очень даже подходящим. Завершили образ солнцезащитные очки Dita и кипенно-белая микросумка Marc Cross.

Выбирайте, кто выйдет из модного баттла победительницей!

Леди Гага

Леди Гага

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали о самом ярком противостоянии недели: Леди Гага против Ирины Шейк. И на этот раз не за сердце Брэдли Купера. Подробности ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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