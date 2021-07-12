Кендалл Дженнер донашивает старое платье младшей сестры за 70 000 рублей

Кендалл, по всей видимости, провела тотальную ревизию гардероба младшей сестры. Находка порадовала: комплект из микроплатья без бретелей и облегающих брюк, расклешенных от колен, был замечен на Кайли Дженнер год назад.

На открытие клуба в Лас-Вегасе модель отправилась в total-образе от Charlotte Knowles за 675 фунтов (около 70 000 рублей по нынешнему курсу), а перед этим поделилась серией снимков в своем Instagram. Фолловеры не упустили возможность подметить, что на фото звезда подиума слилась с ковром на ступеньках.

Ранее мы рассказывали, как звездные сестры копируют стиль друг друга и даже делят гардероб на двоих. Среди них — Кейт и Пиппа Миддлтон, Наталья и Юлиана Подольские, Ольга и Анна Бузовы и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.