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Фигура на зависть: Кейт Миддлтон встретила королеву Дании в облегающей юбке
Кейт Миддлтон сейчас находится в Дании. Герцогиня Кембриджская приехала в Копенгаген для продвижения своего фонда Royal Foundation Centre for Early Childhood. Важнейшей частью визита стала встреча с королевой Маргрете II и кронпринцессой Мэри. Для своего появления во дворце Амалиенборг Кейт выбрала максимально утонченный образ, который по достоинству оценили и королева, и кронпринцесса. Смотрим и подробно разбираем новый выход герцогини Кембриджской.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook
Монаршая особа появилась в датском дворце в одном из своих самых изящных нарядов.
Герцогиня Кембриджская выбрала приталенное пальто Catherine Walker с фактурными пуговицами и акцентными черными вставками. Образ дополнила дымчато-серая мини-сумка Mulberry с серебряной фурнитурой. Завершающие штрихи — классические туфли-лодочки черного цвета на каблуке Gianvito Rossi и золотые украшения с жемчугом.
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон умеет выбирать элегантные наряды, чему у герцогини Кембриджской точно стоит поучиться. Ранее мы рассказывали о том, что Кейт похвасталась стройностью в брюках по фигуре и показала один из самых стильных блейзеров сезона. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook