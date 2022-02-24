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Фигура на зависть: Кейт Миддлтон встретила королеву Дании в облегающей юбке

Кейт Миддлтон сейчас находится в Дании. Герцогиня Кембриджская приехала в Копенгаген для продвижения своего фонда Royal Foundation Centre for Early Childhood. Важнейшей частью визита стала встреча с королевой Маргрете II и кронпринцессой Мэри. Для своего появления во дворце Амалиенборг Кейт выбрала максимально утонченный образ, который по достоинству оценили и королева, и кронпринцесса. Смотрим и подробно разбираем новый выход герцогини Кембриджской.