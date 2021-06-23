Кейт Миддлтон выгуляла жакет за 182 000 рублей с джинсами из масс-маркета

Кейт Миддлтон старается чтить традиции и дресс-код, хоть и часто отходит от его канонов. Монаршая особа надела укороченные прямые джинсы из светлого денима от вполне бюджетного бренда & Other Stories, к ним — белоснежный топ от Ralph Lauren. Главная ставка образа — на блейзер лососевого цвета от Chloé, который, как сообщает Daily Mail, обошелся герцогине Кембриджской 1795 фунтов (около 182 000 рублей — прим. ред.). Завершили образ белые кеды Veja за 90 фунтов (около 9 120 рублей).

Коллега Кейт Миддлтон испанская королева Летиция не спешит тратиться на новинки. Вместо шопинга Ее Величество разбирает то, что уже есть в ее гардеробе, и ловко дает вещам вторую (и третью) жизнь. О недавнем выходе первой леди в недорогом платье 2-летней давности читайте на Passion.ru.