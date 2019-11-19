Кейт Миддлтон в платье из полупрозрачного кружева восхитила гостей благотворительного вечера
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
37-летняя Миддлтон выбрала черное платье-макси от Alexander McQueen. Наряд в духе средневековой принцессы расшит роскошным полупрозрачным кружевом, которое легло тонким слоем на основу из ткани телесного цвета. Платье декорировано вставками из черного бархата, поставившими акценты на талии и вырезе-каре. Дополнили образ классические черные лодочки на шпильке и крупные золотые серьги с жемчугом. На этот раз герцогиня решила сделать макияж ярче, чем обычно, добавив к крупным локонам мейкап глаз с дымчатым эффектом и нюдовую помаду.
Аутфиты Кейт Миддлтон всегда сдержаны – герцогиня старается соблюдать традиции и придерживаться королевского протокола. В отличие от Меган Маркл, жена принца Уильяма редко можно уличить в нарушении дресс-кода – об этом читайте в предыдущих материалах Passion.ru.
Фото: Eastnews, GettyImages, Globallook
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