Кейт Миддлтон в платье из полупрозрачного кружева восхитила гостей благотворительного вечера

Аутфиты Кейт Миддлтон всегда сдержаны – герцогиня старается соблюдать традиции и придерживаться королевского протокола. В отличие от Меган Маркл, жена принца Уильяма редко можно уличить в нарушении дресс-кода – об этом читайте в предыдущих материалах Passion.ru.

Фото: Eastnews, GettyImages, Globallook

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