Брюки клеш и джемпер за 3000 рублей: Кейт Миддлтон нарушила дресс-код на официальной встрече
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Фото: GettyImages
Королевская особа появилась на встрече с директором Музея естествознания в Лондоне в элегантном образе на основе свободных брюк цвета хаки, которые, как сообщает The Sun, стоят всего £130 (10 300 рублей). К ним Миддлтон добавила трикотажный джемпер темно-сливового цвета, стоимость которого оказалась не менее привлекательной — £39 (около 3000 рублей). Завершением образа стала миниатюрная сумка Chanel, рифмующаяся оттенком джемпера, и дизайнерские туфли на широком каблуке.
Негласные правила королевского протокола выступают против брюк в женском гардеробе. Елизавета II появлялась в них всего несколько раз за всю историю своего правления, и Кейт Миддлтон следует ее примеру. В отличие от бунтарки Меган Маркл, которая смело выбирает брючные костюмы и джинсы скинни для публичных мероприятий. О самых интересных случаях нарушения королевского дресс-кода читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Globallook
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