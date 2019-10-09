Брюки клеш и джемпер за 3000 рублей: Кейт Миддлтон нарушила дресс-код на официальной встрече

Негласные правила королевского протокола выступают против брюк в женском гардеробе. Елизавета II появлялась в них всего несколько раз за всю историю своего правления, и Кейт Миддлтон следует ее примеру. В отличие от бунтарки Меган Маркл, которая смело выбирает брючные костюмы и джинсы скинни для публичных мероприятий. О самых интересных случаях нарушения королевского дресс-кода читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Globallook

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