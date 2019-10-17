Кейт Миддлтон в пакистанском национальном наряде за 4000 рублей сыграла партию в крокет

Герцогиня Кембриджская почитает королевские традиции и во всем следует протоколу. Правда, один из последних выходов Кейт доказывает обратное. О том, как королевская особа нарушила дресс-код на официальной встрече, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Eastnews

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