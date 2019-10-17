Кейт Миддлтон в пакистанском национальном наряде за 4000 рублей сыграла партию в крокет
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Кейт и принц Уильям отправились в Национальную академию крокета, где попрактиковались в игре. Для выхода на поле герцогиня выбрала традиционный наряд жителей Южной Азии – шальвар-камиз. Состоит он из широких брюк-шальвар и камиза – удлиненной свободной туники с длинным рукавом. Стоимость аутфита не превышает £50 (около 4000 рублей), как сообщает Daily Mail. Образ герцогини построен вокруг белого цвета – к нему Миддлтон подобрала текстильные кеды в тон.
Герцогиня Кембриджская почитает королевские традиции и во всем следует протоколу. Правда, один из последних выходов Кейт доказывает обратное. О том, как королевская особа нарушила дресс-код на официальной встрече, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Eastnews
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