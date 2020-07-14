Кейт Миддлтон в летящем платье в горох похвасталась новым имиджем и собрала комплименты
Фото: Globallook
Для мероприятия на природе Миддлтон выбрала элегантное черное платье длины миди в крупный контрастный горох. Длинный рукав, текстильный пояс, подчеркивающий талию, скромный верх, расстегнутый на одну пуговицу, — наряд отличился королевской сдержанностью. Чего не скажешь о ценнике: платье от Emilia Wickstead (любимого бренда герцогини) обошелся, по данным Daily Mail, в £1, 565 (около 139 550 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.). Его Кейт дополнила босоножками-эспадрильями на танкетке теплого песочного оттенка. Невозможно не заметить и обновленный имидж монаршей особы — свежий тон волос с эффектным бронзовым отливом ей явно к лицу.
В официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца фолловеры не жалели комплиментов в адрес Миддлтон: «Кейт великолепна и очаровательна», «Выглядит потрясающе», «Волосы — вау!», «Естественная красота и снаружи, и внутри», «Герцогиня выглядит невероятно!», «Кейт — британский бриллиант», — пишут в комментариях. Обсуждение внешности герцогини Кембриджской в Сети — частое явление. Один вопрос привлек внимание эксперта-ортопеда, который рассказал, как соблюдение дресс-кода и годы ношения обуви на каблуке отразились на здоровье монаршей особы. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Instagram @kensingtonroyal
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