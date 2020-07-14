Кейт Миддлтон в летящем платье в горох похвасталась новым имиджем и собрала комплименты

Для мероприятия на природе Миддлтон выбрала элегантное черное платье длины миди в крупный контрастный горох. Длинный рукав, текстильный пояс, подчеркивающий талию, скромный верх, расстегнутый на одну пуговицу, — наряд отличился королевской сдержанностью. Чего не скажешь о ценнике: платье от Emilia Wickstead (любимого бренда герцогини) обошелся, по данным Daily Mail, в £1, 565 (около 139 550 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.). Его Кейт дополнила босоножками-эспадрильями на танкетке теплого песочного оттенка. Невозможно не заметить и обновленный имидж монаршей особы — свежий тон волос с эффектным бронзовым отливом ей явно к лицу.