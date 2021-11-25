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Кейт Миддлтон устроила дефиле в пальто цвета ягодного джема

Кейт Миддлтон посетила одну из лондонских школ и для официального визита выбрала образ на базе ультраярких оттенков. Герцогиня Кембриджская знает не понаслышке, как составлять монохромные аутфиты, и часто доказывала это на практике. На этот раз монаршая особа воспользовалась приемом лишь частично, чтобы разбавить им классику. Учимся у гуру элегантности!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: GettyImages

Любые вариации на тему розового в этом году — беспроигрышный ход. Летом мы носили насыщенные, почти неоновые конфетные цвета, теперь жонглируем фуксией и всеми оттенками ягодного джема. Кейт соединила уютную водолазку с коротким пальто Hobbs в близкородственных тонах. К дуэту добавила безупречные прямые брюки, которые визуально сделали ноги бесконечными. Завершающий штрих — классические лодочки на шпильках.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Ранее мы разбирали осенние гардеробы первых леди и монарших особ и выяснили, какое пальто стало фаворитом привилегированных дам. Спойлер: не самое удобное, но однозначно стильное и идеально вписывающееся в образы любого формата. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Globallook

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