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Кейт Миддлтон устроила дефиле в пальто цвета ягодного джема

Кейт Миддлтон посетила одну из лондонских школ и для официального визита выбрала образ на базе ультраярких оттенков. Герцогиня Кембриджская знает не понаслышке, как составлять монохромные аутфиты, и часто доказывала это на практике. На этот раз монаршая особа воспользовалась приемом лишь частично, чтобы разбавить им классику. Учимся у гуру элегантности!