Кейт Миддлтон устроила дефиле в пальто цвета ягодного джема
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Фото: GettyImages
Любые вариации на тему розового в этом году — беспроигрышный ход. Летом мы носили насыщенные, почти неоновые конфетные цвета, теперь жонглируем фуксией и всеми оттенками ягодного джема. Кейт соединила уютную водолазку с коротким пальто Hobbs в близкородственных тонах. К дуэту добавила безупречные прямые брюки, которые визуально сделали ноги бесконечными. Завершающий штрих — классические лодочки на шпильках.
Фото: Globallook
Ранее мы разбирали осенние гардеробы первых леди и монарших особ и выяснили, какое пальто стало фаворитом привилегированных дам. Спойлер: не самое удобное, но однозначно стильное и идеально вписывающееся в образы любого формата. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Globallook