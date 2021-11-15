Кейт Миддлтон украсила дизайнерское пальто брошью за 1 950 рублей
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Фото: Globallook
Кэтрин появилась в безупречно скроенном силуэтном пальто от любимого модного Дома Alexander McQueen. Впервые герцогиня выгуляла его в 2018 году — кстати, по тому же случаю. Дополнили наряд символичные броши в виде алых маков, одна из которых усыпана мерцающими кристаллами. Аксессуар вполне бюджетный: как сообщает Daily Mail, его стоимость — 19,99 фунтов (около 1 950 рублей). Завершили образ акцентные серьги-капли из жемчуга и широкополая шляпа, как у Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани».
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон чтит традиции и следит, чтобы ее образы выглядели безупречно. Правда, так было не всегда. Во времена беззаботной юности, еще в статусе девушки принца Уильяма, герцогиня носила колготки в сеточку и джинсы с ультранизкой посадкой. На счету королевской особы не одно модное фиаско — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook