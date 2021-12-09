Кейт Миддлтон и королева Максима поспорили, кому алый больше к лицу — голосуйте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Кейт добыла из запасов дворцовой гардеробной платье-пальто Catherine Walker, в котором уже появлялась ранее. Вернее, у нее их несколько — в алом, черном и насыщенном небесном оттенках. Наряд не из дешевых, что сразу привлекло внимание общественности: далеко не всем понравилось, что герцогиня может себе позволить спустить 3000 фунтов (около 291 500 рублей) на шопинге.
Несмотря ни на что, Миддлтон осознанно относится к своему гардеробу и, уж если инвестирует в большие бренды, то носит их десятилетиями. Так, например, дорогой наряд дополнял крошечный замшевый клатч Miu Miu за 640 фунтов (около 62 200 рублей), который был приобретен в 2016 году.
Королева Нидерландов Максима отправилась в Схидам на обед, посвященный запуску программы по поддержке граждан с долгами. Ее Величество нарядилась в пламенно-красный с головы до ног. Главной деталью образа стало эффектное платье Dolce & Gabbana за скромных 1900 фунтов (около 184 600 рублей). К нему — лаконичное пальто миди в тон, сет из лодочек и клатча цвета бургунди.
Голосуйте, чей образ total red эффектнее!
Фото: Globallook
Не так давно мы выбирали, кому дерзкое макси с открытой спиной идет больше — Ирине Шейк или Тине Кунаки. Голосуйте по ссылке!
Фото: Globallook