Кейт Миддлтон и королева Максима поспорили, кому алый больше к лицу — голосуйте

Кейт добыла из запасов дворцовой гардеробной платье-пальто Catherine Walker, в котором уже появлялась ранее. Вернее, у нее их несколько — в алом, черном и насыщенном небесном оттенках. Наряд не из дешевых, что сразу привлекло внимание общественности: далеко не всем понравилось, что герцогиня может себе позволить спустить 3000 фунтов (около 291 500 рублей) на шопинге.

Несмотря ни на что, Миддлтон осознанно относится к своему гардеробу и, уж если инвестирует в большие бренды, то носит их десятилетиями. Так, например, дорогой наряд дополнял крошечный замшевый клатч Miu Miu за 640 фунтов (около 62 200 рублей), который был приобретен в 2016 году.