Кейт Миддлтон променяла фамильные сапфиры на бижутерию за 4600 рублей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Монохром — самый модный трюк сезона, и супруга принца Уильяма доказала это. Главную роль в аутфите монаршей особы взял белоснежный костюм Alexander McQueen — одного из ее любимых брендов. Тандем из классических брюк и жакета дополнил базовый топ со скромным вырезом.
В завершение — миниатюрная, но вместительная сумка Mulberry (частая гостья в образах герцогини), пара лаконичных лодочек и акцентные серьги Chalk. Последние Кейт предпочла фамильным изумрудам из шкатулки принцессы Дианы. Их стоимость — 85 долларов (около 4600 рублей).
Фото: Globallook
Еще одна брючная двойка Alexander McQueen в гардеробе Кейт Миддлтон — настоящий предмет для зависти! Неудивительно, ведь на нее монаршая особа спустила почти полмиллиона рублей. Рассказываем (и показываем), как выглядит безупречно скроенный костюм с королевским размахом в материале Passion.ru.
Фото: Globallook