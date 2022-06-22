passion.ru
Мода
Вчера в 21:38
1 мин.

Кейт Миддлтон променяла фамильные сапфиры на бижутерию за 4600 рублей

21 июня принц Уильям отметил 40-й юбилей, а на следующий день присоединился к Кейт Миддлтон на официальном визите в честь празднования Дня Виндраш. Для торжества герцогиня Кембриджская выбрала традиционно элегантный и непринужденный образ, в котором замиксовала костюм за четырехзначную сумму в долларах и бюджетную бижутерию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Монохром — самый модный трюк сезона, и супруга принца Уильяма доказала это. Главную роль в аутфите монаршей особы взял белоснежный костюм Alexander McQueen — одного из ее любимых брендов. Тандем из классических брюк и жакета дополнил базовый топ со скромным вырезом.

В завершение — миниатюрная, но вместительная сумка Mulberry (частая гостья в образах герцогини), пара лаконичных лодочек и акцентные серьги Chalk. Последние Кейт предпочла фамильным изумрудам из шкатулки принцессы Дианы. Их стоимость — 85 долларов (около 4600 рублей).

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Еще одна брючная двойка Alexander McQueen в гардеробе Кейт Миддлтон — настоящий предмет для зависти! Неудивительно, ведь на нее монаршая особа спустила почти полмиллиона рублей. Рассказываем (и показываем), как выглядит безупречно скроенный костюм с королевским размахом в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

Новости партнеров
О чем говорят