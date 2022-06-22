Кейт Миддлтон променяла фамильные сапфиры на бижутерию за 4600 рублей

Монохром — самый модный трюк сезона, и супруга принца Уильяма доказала это. Главную роль в аутфите монаршей особы взял белоснежный костюм Alexander McQueen — одного из ее любимых брендов. Тандем из классических брюк и жакета дополнил базовый топ со скромным вырезом.

В завершение — миниатюрная, но вместительная сумка Mulberry (частая гостья в образах герцогини), пара лаконичных лодочек и акцентные серьги Chalk. Последние Кейт предпочла фамильным изумрудам из шкатулки принцессы Дианы. Их стоимость — 85 долларов (около 4600 рублей).