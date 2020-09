Кейт Миддлтон похвасталась стройными ногами в облегающих джинсах

Миддлтон встретилась с группой скаутов в Лондоне, и для визита выстроила расслабленный casual-образ. На замену классическим лодочкам на шпильках и миди-платьям, в которых мы привыкли видеть Кейт, вышли облегающие черные джинсы средней посадки от Massimo Dutti. В паре с ними — свободная рубашка цвета неба, кокетливо расстегнутая на одну пуговицу. Скрепил союз плетеный ремень из кожи в духе бохо-шик. На плечи монаршая особа накинула брутальный кожаный жилет от Really Wild Clothing, на который потратила £495 (около 50 300 рублей — прим. ред.), как сообщает Daily Mail. Дополнили образ грубые ботинки от See by Chloe и пестрый скаутский галстук.