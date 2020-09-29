Кейт Миддлтон похвасталась стройными ногами в облегающих джинсах

Герцогиня Кэтрин частенько хвастается уловами с распродаж и не пренебрегает правилом ношения бриллиантов. Во время дневных выходов монаршая особа предпочитает одежду из масс-маркета и бюджетные украшения. Об одном из последних ярких выходов Миддлтон в платье за 980 рублей читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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